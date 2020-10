El Regional Amateur tiene fecha de regreso: "Albos" y "Santos" deben definir si juegan

Finalmente se confirmó el regreso del Regional Amateur. La notificación les llegó a Gimnasia y Juventud, como a todos los clubes de la categoría, que deberán confirmar su participación hasta el 27 de noviembre para comenzar con los entrenamientos.

La confirmación o baja del torneo debe realizarse como exige la máxima autoridad del fútbol del interior. En caso de no recibir respuesta, será tomado como una negativa y, en consecuencia, será baja en el torneo.







Si bien no está especificado en el comunicado, es necesario aclarar que, si algún conjunto decide no participar, no sería sancionado siempre y cuando lo haga oficial antes del 27.

Si un club confirma y luego "da marcha atrás" decidiendo no jugar, ese club si podrá ser pasible de sanción.







Gimnasia y Juventud deberán confirmar su participación para poder comenzar a diagramar la vuelta a los entrenamientos y rearmar los equipos. Ambos clubes quedaron diezmados, porque varios de sus jugadores decidieron emigrar a otros clubes.