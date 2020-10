Está varado en Córdoba, robaron en su casa durante su ausencia y clama ayuda para volver

Francisco es un jubilado discapacitado. Le robaron todo de su casa, teme que se la usurpen y no tiene para pagar los cuantiosos gastos para volver a Salta. Pide ayuda para él y sus dos hijos.

Francisco es un salteño que se encuentra varado fuera de la provincia intentando retornar, junto con sus dos hijos a su casa. Sin embargo no cuentan con el dinero para poder hacerlo, junto a que su vivienda fue robada mientras ellos no estaban en ella.

A través de Telefé Salta se dio a conocer el duro momento que vive Francisco Castaño. “Tengo 71 años, soy discapacitado y jubilado, soy de Salta Capital y estoy varado en Córdoba Capital con mis dos hijos, de 12 y 16 años”, informó a la gente.

Según agregó, su casa fue robada. “Me sacaron todo, garrafa, colchones, herramientas, cubierto, ropa, hasta el inodoro”, lamentó algunas de las pertenencias que le sustrajeron en su ausencia. “He pedido ayuda a Salta (para volver) y nos pidieron hacer cuarentena en un hotel que nos cobra $40 y $60 mil” por aislarse a su eventual retorno, enumeró no sin antes sumar $15.000 por los tres PCR que le solicitan.

“Podemos volver pero no tenemos nada, nos robaron todo y necesitamos ayuda, no hay transporte público, un auto particular nos cobra $21.000, necesitamos ayuda económica, queremos volver a casa, tenemos miedo que nos la usurpen”, aseveró sobre su preocupación.

Un video compartido por ese medio mostró el penoso estado en que malvivientes dejaron la propiedad de este damnificado en su ausencia. Allí se llevaron cuanto pudieron y encontraron de valor, le sacaron hasta las instalaciones del baño, revolvieron sus pertenencias y un auto en desuso que había también le prendieron fuego.

Quienes puedan ayudar a Francisco y a sus hijos, para que puedan avanzar en su retorno a la provincia, pueden comunicarse al 351 – 35 32 100.

