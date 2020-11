River comunicó que jugará, bajo protesta, en la cancha de Independiente

Luego de varios días de idas y vueltas respecto a la localía en el River Camp y la postergación del partido contra Banfield, River decidió que jugará bajo protesta el duelo del martes, en el Libertadores de América, por la primera Fecha de la Zona 3 de la Copa de la Liga Profesional.

La dirigencia del Millonario, encabezada por Rodolfo D'Onofrio, envió una carta a la entidad que conduce Marcelo Tinelli, en la que dejaron en claro su disconformidad ante la negativa de que puedan hacer de local en el predio de entrenamiento de Ezeiza.

El encuentro ante el Taladro debía ser este domingo por la noche, pero fue postergado para el martes (desde las 21.15), por la decisión de la Liga Profesional de no habilitar el River Camp, a pesar del visto bueno de la AFA y de que ya estaba organizado el operativo policial.

Finalmente, River decidió que no insistirá más (para esta jornada) por la localía en el predio de entrenamiento en Ezeiza y se inclinaron nuevamente por el estadio Libertadores de América, de Independiente, escenario que eligieron para disputar los partidos de Copa Libertadores mientras refaccionan el Monumental. El club aceptó jugar, aunque no está de acuerdo en las condiciones con las que se manejó la Liga y no descartan volver a hacer un intento para que le habiliten el River Camp.

A su vez, Claudio Tapia, Presidente de la AFA, le envió una carta a la Liga pidiendo que se solucione cuanto antes el problema del estadio para el duelo contra Banfield, buscando que se pongan de acuerdo entre las partes.