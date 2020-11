AUH: quiénes cobrarán el bono de $8.000 de fin de año

La decisión del gobierno nacional de eliminar el tope de 5 hijos para la percepción de la Asignación sumará cerca de un millón de asignaciones e implica algunos cambios temporales al funcionamiento de este instrumento de “política social” creada hace casi exactamente once años (el 30 de octubre) de 2009 por la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner. A continuación, cuatro claves sobre el programa:

1- Eximición de certificados

Debido a la pandemia y las medidas de distanciamiento social todavía vigentes, que dificultan la tramitación de documentación, los padres de 4,3 millones de niños que perciben la AUH estarán eximidos de presentar los certificados de vacunación y escolaridad para acceder al beneficio. Esto significa también que el pago del 20% de cada fin de años, cercano a los $ 8.000 por hijo, estará libre de estos requisitos . Cuando hizo este anuncio, en un video grabado en Olivos junto a la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, el presidente Alberto Fernández explicó que habían detectado esta carencia de cobertura a través de la operatoria del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que llega a casi 9 millones de personas, básicamente de la economía informal.

“Fuimos a buscarlos para darles los derechos que se merecen”, dijo el Presidente. “Este año se hizo difícil controlar la salud de los chicos y garantizar su escolaridad … que se queden tranquilos, que les daremos tiempo para regularizar eso y mientras tanto seguirán cubiertos por la asignación”, explicó. Y precisó que ya se habían “detectado” 723.000 casos.

2- Cuántas AUH se pagan actualmente y de qué monto se trata

Actualmente, cobran la AUH 2,3 millones de padres que tienen 4,3 millones de hijos. El monto por chico es actualmente de $ 3.540 y se ajusta por la movilidad previsional. Para acceder a él, la madre (que tiene prioridad) o el padre que vive con los menores debe reunir algunas de éstas condiciones: a) estar desocupado; b) ser trabajador no registrado; c) trabajar en servicio doméstico; d) ser monotributista social; o e) estar inscripto en Hacemos Futuro, Manos a la Obra u otros programas de Trabajo.

Un 80% del beneficio se cobra mes a mes y el otro 20% en un pago anual, contra presentación de la Libreta de Asignación Universal, que incluye los antes mencionados certificados de salud y de escolaridad. Tal uno de los cambios: a fines de este año, ese dinero será girado igual a todas las familias, aunque no tengan esos certificados.

3- Cuántos hijos tienen los adultos responsables que perciben actualmente la AUH y qué diferencias hay según la condición de niñas y niños y por provincia

El 52% de los 2,3 millones de madres y padres que cobran la Asignación Universal por Hijo tiene un solo hijo. Otro 28% tiene 2 hijos. El 13%, tres; el 5%, cuatro y el 2% tiene 5 hijos. En los casos de niños con discapacidad, la Asignación es mayor (actualmente, de $ 11.535). Asimismo, los perceptores que viven en el sur reciben montos más altos que en el resto del país. En las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y en el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, el monto es de $4.602 por niña o niño menor de 18 y de $ 14.996 para los casos de discapacidad.

4- Cuál es el origen de la AUH

La AUH fue creada en octubre de 2009, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuatro meses después de la derrota el oficialismo en las elecciones legislativas que debían llevarse a cabo ese mes y habían sido adelantadas a junio. El programa se creó como una asignación mensual de dinero por hasta cinco hijos menores de 18 años. Lo percibe uno de los dos progenitores, con prioridad de la madre. De los niños en virtud de los cuales ampliará el número de asignaciones a pagar por la Anses, unos 15.000 son de familias que ya percibían el beneficio, pero no cobraron por esos 15.000 por tratarse de niñas y niñas con 5 hermanas o hermanos ya incluidos en la base de datos de beneficiarios de la Anses. “Queremos entender la situación de esas familias (las parcialmente cubiertas y las hasta ahora no cubiertas)”, dijo el presidente al anunciar las nuevas disposiciones, surgidas de un cruzamiento de datos realizado por la Anses que ya detectó 723.000 menores de 18 años por los cuales la madreo el padre no percibían la AUH. La agencia previsional estima que hay otros 300.000 aún no identificados. De ahí los cerca de un millón de nuevas asignaciones que estima el gobierno se empezarán a pagar.

