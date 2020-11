Una mujer se pasea desnuda por el barrio y tira porquerías

Un grupo de vecinos se juntaron para reclamar que una mujer se paseaba desnuda por un barrio de la localidad bonaerense de José C. Paz, en Buenos Aires.

El grupo de personas, cansados de estos insólitos episodios, también denunciaron que defeca en plena vía pública y arroja caca contra las fachadas de sus viviendas.

Gisela, una de las damnificada contó que Sandra, la supuesta agresora de entre 50 y 60 años, "tiene problemas con ella" y que le "tira piedras todos los días".

"Es algo insoportable. Un día salió enfurecida y quiso acuchillar a un hombre que me trajo un colchón", relató.

Cuando fue consultada al respecto de accionar de la Justicia, ella aseguro que "desde la Fiscalía no me dan ninguna solución" y que le dicen que "recién se pueden meter cuando ella me agreda a agreda a algún tercero".

"No es una persona apta para caminar por la calle", aseveró Maximiliano, el marido de Gisela.

A su vez que se fueron sumando los testimonios de otros agredidos.

"Hace 10 años que estamos así. Ella desarrolló esta enfermedad después de un difícil episodio familiar".

Todos los vecinos que estamos acá tuvimos problemas con ella", completó Débora, otra de las mujeres atacadas.

Con respecto a la situación familiar de Sandra, quienes estaban siendo entrevistados por el móvil de Crónica, contaron que "tiene padres grandes y un hijo" pero que "ninguno sabe que hacer".

Otro de los consultados se refirió a las denuncias realizadas al 911 y afirmó que si bien "van los patrulleros", al arribar al lugar le dicen "dale Sandra, andá adentro" y nada más que eso. /Crónica