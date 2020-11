Colectivos de larga distancia, fueron anunciados pero afrontan múltiples problemas para trabajar

Hay localidades que no los reciben, que están cerradas o con limitaciones horarias o que rechazan a los pasajeros. También quienes compran los pasajes sin ser esenciales y eso genera problemas.

En busca de la reactivación de distintas actividades, paralizadas por largo tiempo a raíz de la pandemia del coronavirus, fue a mediados de octubre cuando comenzaba a concretar la reanudación del servicio de transporte, como el aéreo o el de ómnibus de larga distancia.

Si bien en su momento quedó en claro que no todos iban a poder viajar en estos transporte, las complicaciones para la reanudación del servicio son muchas más que las condiciones para sus pasajeros. Es que hay complicaciones en los horarios, en las personas que compran los pasajes, en las ciudades donde no quieren recibir a las personas, entre otros.

Según fuentes consultadas por InformateSalta quienes dieron un claro panorama al respecto, los problemas comienzan ya en la misma reapertura. “Salta no responde si vuelve o no, Tucumán está cerrado, Jujuy está abierto pero, por ejemplo, salió un colectivo a Córdoba en el que la gente había comprado pasajes para (bajarse en) Tucumán, pero no los dejaron entrar”, sintetizaron.

A esto se suma que son muchos quienes adquieren sus pasajes de manera online –la única vía habilitada, al tener las terminales cerradas para la compra presencial-, pero no respetan la disposición para esenciales, los únicos autorizados para viajar, por lo tanto al llegar a abordar las unidades no pueden hacerlo y las empresas deben controlar cada caso.

Otra complicación es el cierre de las localidades, algunas abiertas, otras que impiden el ingreso de personas ajenas a sus comunas; también están los horarios de cierre de ingreso a estos municipios, donde después de una hora ya no entra nadie.

Ocurre que, con la autorización de Nación para la reanudación del transporte de larga distancia, se delegó a cada Provincia las tratativas con sus intendentes para que estos indiquen si reciben gente o no, como también si reabren las terminales, ya que las mismas generan movimientos de personas.

Si bien desde el rubro están ansiosos por volver a trabajar y brindar sus servicios, enmarcados en las disposiciones sanitarias, las restricciones de seguridad y demás protocolos, estos problemas para circular los lleva a pensar que recién podrán salir a las rutas plenamente en diciembre, vendiendo inclusive pasajeros con fechas de enero, todo por esta incertidumbre y la falta clara de información.