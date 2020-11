Trabajadores de las revisadoras técnicas protestan ante el CCM por su cierre

Trabajadores pertenecientes a las revisadoras técnicas vehiculares se congregaron en una manifestación que realizaron en las afueras del Centro Cívico Municipal de la ciudad de Salta, pidiendo soluciones a la comuna tras el cierre de sus firmas, pidiendo que sean atendidos y que los dejen volver a trabajar.

Cabe recordar que días atrás, con una resolución que se publicó en el Boletín Oficial, el municipio capitalino suspendió las habilitaciones extendidas a las plantas de revisión vehicular de las empresas RTV Salta y V-Tec Norte, por emisión irregular de certificaciones y obleas.

Ante este cierre repentino, desde el sector salieron a repudiar la clausura de sus fuentes de trabajo, indignados por la situación y por los hostigamientos que denunciaron por parte de la intendencia. Sin embargo, la Municipalidad volvió a defender su medida.

Tras estos cruces y al haber pasado varios días desde el cierre de las revisadoras, los trabajadores afectados decidieron protestar en las puertas del CCM pidiendo que revean la medida y que los dejen seguir con sus oficios, más en el difícil contexto que se vive económicamente.

Al respecto InformateSalta dialogó con Carlos Cabana, secretario general de SMATA, quien puntualizó la incertidumbre que se vive. “Seguimos en la misma situación de antes, no tenemos respuestas, si bien estamos gestionando que alguien nos reciba, ojalá que sea alguien que nos pueda dar soluciones para nosotros”, indicó.

A esto contó que son 12 las familias que por la medida municipal están afectadas, "quedando sin trabajo, sin el sustento diario y más en esta pandemia que tanto nos ha afectado”. Del mismo modo recalcó que “esta decisión fue agresiva, muy arbitraria, ellos tendrían que haber llamado primero a las empresas, decir lo que iban a hacer, dar plazos y no cortar le trabajo como lo han hecho, si las empresas no se ponían en condiciones hubieran hecho esto pero no así”, reclamó a InformateSalta.

Cabana anticipó que seguirán con la medida y la endurecerían en caso que no tengan las respuestas que esperan. “Hoy nos toca a las revisadoras técnicas y mañana pueden ser otros sectores que se vean afectados por estas acciones, vamos a seguir insistiendo”, concluyó.