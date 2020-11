Grande minimizó sus críticas al gobierno y Villada pidió trabajar por los salteños

El diputado Martín Grande afirmó que las críticas al gobierno provincial "no son graves". En tanto que el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, lamentó que esas tensiones no ayuden a solucionar los problemas de Salta.

Ni la pandemia puede frenar las disputas políticas, en este caso las ocurridas dentro del PRO Salta, con entredichos por parte de sus miembros por los apoyos, los acompañamientos, las críticas y las contradicciones. Ocurre que varios de sus representantes, integrantes o miembros del espacio político han salido a hablar tras los dichos realizados por la recientemente asumida titular del partido, Gladys Moisés, o el diputado nacional Martín Grande, en contra de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, criticando su conducción al frente de la provincia.

Cabe recordar que el último capítulo de esta novela tuvo la participación del Consejo Director del PRO donde, mediante un comunicado, se distanciaron de las declaraciones de Moisés y Grande afirmando que sus opiniones personales no reflejan el pensamiento del espacio.

Quien habló ahora del tema fue el ministro del Gobierno, Ricardo Villada, durante su entrevista por CNN Salta -94.7 MHZ-, recordando en primer lugar en medio de las elecciones pasadas y ante la grieta “decidimos la conformación de un frente provincial con sectores alineados con un sector y otro en lo nacional, y el gobernador hizo una definición tajante, gobernar y acompañar al presidente que eligieran los argentinos, eso estamos haciendo”.

Del mismo modo enfatizó que la prioridad es “sacar a Salta de la situación que vive, una provincia que podría estar en una situación mejor, vemos una provincia pobre”. A esto agregó: “Qué lástima que hay dirigentes que, antes, nos sentábamos en una mesa coincidiendo que debíamos priorizar a Salta y se dejan envolver nuevamente por algo que no genera beneficios, no sé por qué lo hacen, no voy a hacer especulaciones”.

“Se avecina una disputa electoral agresiva, no vamos a gastar energías en ese proceso, respetamos posiciones pero deberíamos pelear por Salta”

Respuesta

Quien también se manifestó en esta controversia fue el diputado Martín Grande durante su programa en FM Profesional. “Hay un comunicado que nos acusan a Moisés y a mí de no estar apoyando debidamente a Gustavo Sáenz, creo que es bastante clara la posición de “Pichona” y de Martín (por él), apoyamos al gobernador en lo que hace bien y criticamos en lo que hace mal, algo lógico”, reflexionó.

“Tampoco somos denostadores seriales y metralletas de malas noticias”, se defendió Grande repitiendo que “no estamos en contra del gobernador, pasa que ellos (por los firmantes del comunicado) quieren que estemos jugadísimos con el gobernador y no corresponde, pero son puntos de vistas, diferencias de opiniones, nada grave”.

“Son cosas del partido sin mayor trascendencia, nadie debería preocuparse de este tema”