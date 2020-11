Aguas del Norte implementa un sistema de turnos para poder llenar las cisternas madres

El director de Aguas del Norte, Luis María García Salado, detalló a Telefé Salta los problemas que está teniendo la empresa por el bajo caudal en los ríos y las escasas lluvias, además de falta de inversión. Contó que hay reducción del servicio por las noches para poder llenar cisternas.

“Al no tener agua en los ríos, ese afluente, esa captación viene con muy bajísimo nivel, al no llover, las napas han bajado muchísimo, entonces hoy no se puede inyectar al sistema de redes el agua que necesitamos para poder distribuirla”, dijo.

En este sentido, indicó que en la zona norte y oeste, de 21 a 4 de la mañana, horario de bajo consumo, se hace una reducción que les permite llenar las cisternas madres que abastecen del servicio a los vecinos.







“La lluvia del otro día, no solucionó nada. Esto viene desde hace muchos años y este es un problema de desinversión en el sistema de redes. Las grandes obras que podrían solucionar, tampoco lo solucionarían porque la gran mayoría de las redes están destruidas, no sirven”, expresó.

Asimismo, manifestó que tienen que contratar maquinarias porque no cuentan con unas propias y la tarifa está desactualizada, aunque aclaró que por la situación económica derivada de la pandemia por el momento no la van a actualizar.

“La provincia nos debe dinero de las exenciones y subvenciones que otorga el Ente Regulador, pero el servicio se sigue prestando y por norma la deben pagar, los municipios también deben pagar el uso del agua en espacios públicos”, afirmó.