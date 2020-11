"Yo juego por mi país", la respuesta viral del Puma Matera al árbitro tras defender a Kremer

Corrían sólo tres minutos del duelo entre Los Pumas y All Blacks en Sydney cuando se produjo una pelea en el campo de juego. Shannon Frizell, ala de los neozelandeses, reaccionó de mala manera después de una acción del argentino Kremer. En pleno tumulto, mientras volaban algunos manotazos de jugadores de ambos planteles, apareció el capitán del seleccionado albiceleste, Pablo Matera, para ponerse al frente de la situación y defender a sus compañeros.

Una vez que se calmó el cruce, el árbitro australiano Angus Gardner llamó al propio Matera y al otro número 6 de Nueva Zelanda, Frizell, para hablar sobre lo ocurrido en el inicio de la tercera fecha del renovado Tres Naciones que se disputa en Australia.

"Se estuvieron empujando uno al otro, por favor basta", fue lo primero que mencionó el juez del encuentro. Acto seguido, Gardner se quedó con el líder argentino y le dijo: "Pablo, vos sos el capitán de tu equipo. Necesito ver tu liderazgo y no lo mostrás empujando a los jugadores". Sin vacilar, Matera le ofreció una contundente respuesta después de protagonizar el intenso cruce.

🔴 El capitán del seleccionado argentino de rugby, Pablo Matera, le responde al árbitro en medio del test match. "He visto a un jugador golpeándole en la cara a uno de mis hombres. Eso no es respeto. Estoy jugando para mi país (señalándose el escudo)". ¡EMOCIONANTE! pic.twitter.com/cwBXNqx93D — CPB NOTICIAS (@CPB_Noticias) November 14, 2020

"No puedo no ver que él le pegó a uno de mi equipo. Eso no es respeto. Yo juego por mi país y eso no es respeto", contestó el jugador que hasta el año pasado militaba en los Jaguares, la franquicia argentina del Super Rugby, y ahora pasó a jugar al Stade Francais, uno de los históricos conjuntos del rugby en Europa.

Después de darle su explicación al árbitro, el referí local volvió a apuntarle el mismo mensaje. "Pero no podés involucrarte siendo el capitán, necesito liderazgo", a lo que el capitán argentino asintió con la cabeza.

El mendocino fue decisivo en el histórico triunfo de Los Pumas, que por primera vez vencieron a Nueva Zelanda en 30 partidos oficiales entre sí. "No sé cómo ponerlo en palabras. Fueron ocho meses muy duros. Un montón de trabajo, de un montón de gente que por ahí no está acá pero tenemos un equipo con mucha hambre y vinimos a llenarle el pecho de orgullo a toda la gente en Argentina", analizó Matera una vez que terminó el partido en el Bankwest Stadium de Sydney.

Además, Matera aprovechó para dedicarle la inolvidable victoria a todos aquellos jugadores en Argentina que no pudieron volver a competir con sus clubes porque el avance de la pandemia de coronavirus obligó a las autoridades a postergar la competición local. "Jugamos por los chicos, por el rugby argentino. Hay un montón de chicos que no juegan al rugby con sus amigos desde hace ocho meses y salimos a la cancha a demostrar que se puede y ojalá traiga más gente al rugby", dijo.

Más allá de que Nicolás Sánchez fue la gran estrella de Los Pumas, autor de los 25 puntos de la selección, Matera fue clave en el desenlace del partido. Cuando quedaban siete minutos para el cierre, con el equipo de Ledesma en ventaja por 12 puntos (22-10), y la pelota en manos de los neozelandeses cerca del ingoal argentino, el capitán pescó una pelota y ganó una posesión vital para que Argentina descanse en el final y celebre un triunfo épico.