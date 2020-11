Durand Cornejo termina su mandato en Capital y no buscará renovar

El próximo año, estará marcado por las elecciones legislativas 2021 nacionales y provinciales. El senador por Capital, Guillermo Durand Cornejo, adelantó en Sin Vueltas de InformateSalta su decisión con miras a este contexto electoral.

“Alguna vez se tenía que terminar, estaré cuidando mis nietos como corresponde, como decimos en Salta ´ya está ya´” manifestó ante la consulta sobre la finalización de mandato como senador de la Capital.

A esto les sumó dos pedidos a los ciudadanos, elegir bien y participar. “Sean tan exigentes a la hora de encontrar un candidato a algo, como son a la hora de comprarse un auto, una camisa. Resulta que cuando vamos a elegir un individuo uno ´mira que churo que sale, que lindo que habla esta o aquel´ y eso es una banalización de la política” aseguró.

En tanto, si bien admitió en Sin Vueltas de InformateSalta que el ambiente de la política no es un lugar placentero, es fundamental la participación del ciudadano. “El buen ciudadano participa y controla porque yo en mi casa controlo todo en que gasto y en que no gasto, cómo no vamos controlar a quien nos administra”.







Salta sin PASO 2021 y con Ficha Limpia para los futuros candidatos

Guillermo Durand Cornejo destacó el consenso de los legisladores para evitar que la gente vaya cuatro veces a las urnas. Si bien, hubiera preferido la eliminación definitiva de las PASO, su suspensión ya es un paso importante.

“Yo siempre estuve a favor de eliminar, pero entre eliminarla o nada, prefiero suspensión. La tranquilidad que el año que viene no va haber PASO es un alivio para todos los ciudadanos en Salta” dijo en Sin Vueltas de InformateSalta.

En cuanto a cómo se dará el cronograma electoral consideró que no es descabellado pensar que los salteños solo vayamos a las urnas una sola vez. “No se sabe todavía, es prematuro para suponer, ojalá que se pueda ir a una sola”

Por otra parte, Durand Cornejo manifestó que la sanción de un proyecto sobre Ficha Limpia es un anhelo de todos los ciudadanos, “que no ingresen a la política, los delincuentes”.

Concluyó que también existe una mora de la justicia con los casos de corrupción política. “Es normal que un proceso dure 20 años y esa mora es lo que permite que el supuesto delincuente siga como si nada. Termina sigue siendo un paragua para la delincuencia” concluyó.