Se proyectan plazos fijos con tasas de interés del 33% para fines de diciembre del 2020

Sin ir más lejos, a la hora de comprar divisa extranjera como son los dólares, se debe tener en cuenta el precio oficial de venta de los bancos, pero a eso se le debe sumar un 30% por el Impuesto País, y adicionar también un 35% como adelanto a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

De esta manera, ante subas en las cotizaciones del dólar en las últimas semanas y ante la imposibilidad de comprar más de 200 por mes de manera oficial, los ahorristas comenzaron a consultar acerca de qué otras opciones podrían ser convenientes, toda vez que se espera que para finales del 2020, dicha moneda tenga cotización oficial dde $125 para finales del de 2021. En cuanto a la inflación, que es un detalle más que importante, se espera que en el 2020 finalice en un estimado de 35,8% anual, y conjuntamente con eso, es muy probable que las inversiones en plazo fijo se establezcan tasas de aproximadamente 33%. Estos datos, como muchos otros que son tan importantes en estos momentos, fueron aportados después de estar listos los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).





Quienes hayan sido beneficiarios del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), quienes hayan refinanciado deudas por tarjetas de crédito, los monotributistas que accedieron a créditos con tasa cero de interés, y aquellos que tenían créditos UVA con cuotas congeladas, no podrán acceder a compra de dólares mediante homebanking.

De esta manera, ante la imposibilidad de atesoramiento de divisa extranjera por parte de muchas personas, comienzan a resurgir nuevas alternativas (o no tan nuevas), a los fines de poder invertir pesos. Por ejemplo, quienes trabajan en la informalidad y no no están bancarizados, se preguntan acerca de cómo hacer un plazo fijo sin tener cuenta bancaria, y los especialistas, indican que no se puede hacer una inversión de este tipo sin tener cuenta en el banco, al menos sólo para inversión. Por eso es que los bancos están trabajando de manera constante para poder ofrecer apertura de cuentas digitales sin ningún tipo de costo, o constitución de plazos fijo directamente vía web, sin tener que acudir a ninguna sucursal bancaria.

En los primeros meses del año, se pudo ver que la tasa de la inflación fue menor a la ofrecida por los plazos fijos, principalmente ante la inactividad de la economía, lo que produjo que crecimientos muy importante de ese tipo de inversión, con porcentajes estimados en un 80%. Pero con la brusca subida del dólar “paralelo” en las últimas semanas, está la duda de miles de personas de qué hacer con los ahorros. Está la posibilidad de optar por plazos fijos con una tasa de interés atada al dólar linked (dólar oficial), también los fondos comunes de inversión de renta fija y de renta variable, dólar bolsa o contado con liquidación, entre otras, en donde la elección del usuario dependerá del riesgo que esté dispuesto a correr.