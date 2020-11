Tetera de Porcelana: "Lo hice por mi hijo para que no vuelva a pasar"

Tras la sentencia de ayer sobre Luciana Noelia Dan Fernández y Cristina María Yapura, llevadas a juicio por la muerte de Nicolás de 8 meses en el Jardín Maternal "Tetera de Porcelana" en el año 2018, InformateSalta dialogó con Mariana, la mamá del pequeño fallecido.

Mariana agradeció a la Justicia que respondió a su pedido. "A la fiscal y a todas las personas que intervinieron en todo, en especial a mi abogado. Esto no me devuelve a mi hijo, no me devuelve la felicidad, pero si me ayuda a estar más tranquila y a que mi hijo descanse en paz".

La joven madre se mostró satisfecha al lograr la condena, y que durante el juicio quedó demostrado que su pequeño era sano. "Tenía una salud excepcional como dijeron en la junta los médicos, tenía entendido que era difícil y ahora lo logramos, queremos que esto marque un antes y un después", en cuanto al control y regulación de las guarderías desde el Estado.

Recordó a su hijo como un niño alegre. "Sus recuerdos están en mi cabeza todavía, hoy lo puedo recordar un poquito más con una sonrisa y no tanto con lágrimas, hoy hice algo por él y por los otros chicos, para que no vuelva a pasar".







Control, capacitación y responsabilidad

Mariana anticipó a InformateSalta que buscará la forma de llegar a las autoridades responsables de controlar y regular el servicio que se da en las guarderías en Salta.

"Me gustaría encontrar algún concejal o alguien que tenga las mismas ideas. Veo guarderías en donde trabajan la hija de, la prima de, incluso en algunas guarderías comparten el baño con la familia de la dueña, guarderías donde no están los cuidados necesarios. Hay ciertas cuestiones de como tienen que dormir los bebés y no tienen estas cuestiones, me gustaría enseñarlo y que alguien más me ayude a hacer algo" concluyó.