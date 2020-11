Pidió que le supriman el apellido de su papá porque nunca lo vio ni cuidó

El juez Civil, de Personas y Familia, Daniel Canavoso, hizo lugar a una acción de supresión del apellido paterno realizada por un hombre de 32 años, quien manifestó que su documento no refleja su identidad y que le genera una carga anímica adversa porque su progenitor lo abandonó cuando nació.

Fue el año pasado cuando presentó la demanda junto a su defensora Sylvina Carrer, pidiendo que se le permita quitarse el apellido de su progenitor y cambiarlo por el de su madre.

El informe psicológico y la entrevista personal del hombre con el juez, demostraron que el padre biológico es "una persona desconocida para él", de quien además "no desea tener noticia alguna". Por otra parte, su madre declaró que se divorció de este hombre por malos tratos y que desconocen hasta la fecha su paradero.

"El hombre llegó manifestando que quería suprimir el apellido paterno y tener solo el materno. Su papá se libró de responsabilidades parentales, no lo alimentó, no lo visitó, no se ocupó de él cuando era chico, la única que se ocupó de él fue la madre y su padrastro, que es su figura paterna. Se sentía molesto y afectado por tener un apellido con el que no se identificaba", contó Carrer a Salta/12.







La defensora señaló que el nombre "es fundamental" porque hace a la "esencia", a "identidad" de cada persona. "Acá se trata de que la persona se sienta identificada, que no se sienta violentada. Es triste para él llevar un apellido de un hombre que lo ha negado. Quedó conforme (después del fallo), para él significó un alivio poder usar el apellido de la madre. Ella le dio todo lo necesario para que pueda crecer", manifestó Carrer, quien contó que la semana pasada se entrevistaron con el juez. "No es fácil suprimir un apellido", explicó.

La defensora dijo que ya hubo casos en que otras personas iniciaron con ella la demanda por la supresión del apellido paterno, contó que no tuvo planteos similares por los apellidos maternos. Ante el fallo favorable, el paso siguiente es la comunicación al Registro Civil para que se rectifique el acta de nacimiento y "la persona está habilitada para pedir nueva documentación".

Explicó que las personas que quieran realizar la misma demanda pueden hacerlo. La Defensoría asiste a personas carentes de recursos. "Como estamos en pandemia, tienen que llamar a un número de teléfono de la mesa distribuidora para ver si pueden ser atendidos. La mesa sortea para la defensoría que corresponda. El trámite ingresa a través del sistema (virtual). Llamamos a la persona y coordinamos para que nos traiga la documentación necesaria", indicó.

Foto ilustrativa

Carrer contó que tuvo otras demandas por supresión de apellido paterno y la justicia dio un fallo favorable también. "Varios casos fueron diferentes, por ejemplo, hubo un joven que fue abusado por su padre y se sentía violentado ante el uso del apellido, hubo otro joven en que el padre atentó contra la vida de la madre", señaló.

"Que se suprima el apellido no quiere decir que se suprimen derechos", aclaró Carrer. La defensora sostuvo que las personas que suprimen el apellido paterno pueden reclamar herencias, iniciar demandas por daño moral, y pedir resarcimiento económico.

En este caso, al demandante el uso del apellido paterno le provocaba angustia e ira. En los fundamentos de la demanda se establece además que su identificación patronímica no condice con su realidad histórica y que recientemente ha tomado conocimiento de que es padre de un niño de dos años, al que espera reconocer con su verdade