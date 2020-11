El “Albo” sigue probando: los refuerzos se lucieron pero el DT aún no tiene el equipo

Gimnasia y Tiro jugó su segundo amistoso ante Deportivo La Merced. El primer encuentro quedó para la visita, y los suplentes salvaron la tarde con un gol de Segovia.

En el primer chico de 25 minutos, fue poco y nada de parte del local. Deportivo La Merced, se convirtió en protagonista de la mano de Matías Ceballos, quien comandó los ataques del equipo del valle y fue así que llegó el gol. Un tiro libre de ex central y cabezazo de Mario Campos, que se elevó por arriba de todos y venció la valla defendida por Facundo Abraham.







Gimnasia no tuvo reacción, ni juego colectivo para llegar al área rival. Se metió muy atrás y no pudo doblegar la visita. Perillo y Pereyra no entraron en sintonía porque nunca les llegó la pelota. Sobre el final hubo algunos intentos individuales de Gimnasia, pero no alcanzó.

Luego fue el turno de equipo de los suplentes, que tuvo la presencia de varios refuerzos, Nelson Benítez y Segovia. El partido estuvo muy entretenido de ida y vuelta. La defensa tuvo la presencia del experimentado Benítez, quien se destacó por su voz de mando, acomodando la defensa y habilitando a sus compañeros por su buena pegada.







De mitad de cancha hacia arriba, el “burrito” Segovia, fue lo mas picante de la tarde por su velocidad y fuerza. También marcó el gol del triunfo para su equipo.

Sergio Maza, se mostró muy satisfecho con su equipo y aseguró que todavía no hay equipo titular ni suplente. Aunque el técnico no haga diferencia entre suplentes y titulares, queda claro que hay jugadores por arriba de otros y que sin duda ya tienen camiseta puesta para el arranque del torneo.

Equipos

Gimnasia y Tiro: Abraham; Macoritto, Herrera, Beterette, Nallim ; Ivo Chávez, Iturrieta, Fernández, Villareal; Perillo y Pereyra

Deportivo La Merced: Maino; Luna, Girón, Perales, Giménez; Páez, Campos, Zamarian, Cáceres, Ceballos Y Cuellar.