Victoria Val opinó sobre los dichos de Martín Grande sobre el consumo de marihuana

Tras los dichos del diputado Martín Grande sobre el consumo lúdico de marihuana, pidiendo romper los tabúes hacia la misma, Victoria Val, una de las representantes del PRO Mujeres se pronunció al respecto.

Como profesional de la salud, la licenciada en Psicopedagogía Victoria Val, además de dirigir una institución que atiende personas con discapacidad, trabaja con jóvenes y adolescentes desde el ámbito psicoterapéutico.

Es por ello que se considera una voz autorizada para exponer los casos que observa día tras día, desde hace ya muchísimo tiempo.

“El tema del cannabis medicinal, de por sí es muy controvertido, se podría discutir de ello durante horas. Nuestra Nación, ya ha sancionado una ley al respecto, y a mí me preocupa la reglamentación de su consumo.”

Primeramente, aseguró que la sociedad no está preparada para un debate como este. Más aún en torno a la crisis que estamos atravesando, en donde hay cosas mucho más urgentes por debatir.

Así como hay controversia con el consumo de cannabis medicinal, también hay controversia en el consumo de marihuana. “El consumo de marihuana genera confusión mental, trastornos en la concentración, en la atención. Esto provoca en los jóvenes un marcadísimo y significativo descenso de su rendimiento académico”, expresó Val.

Y además, agregó: “Los chicos pierden motivación para hacer cualquier tipo de actividad. Son sujetos que se tornan hipersensibles, y corremos el riesgo de lo que se llama conductas extemporáneas. Reacciones extremas, violentas, totalmente fuera de lugar.”

“Es cierto que hay un beneficio en los tratamientos de niños con autismo y con epilepsia refractaria; pero el consumo de cannabis medicinal abre una puerta a un abismo que tal vez no estamos dimensionando”

La licenciada insistió en que aún no sale de su asombro ante las declaraciones de Grande. Asegurando que, como ciudadano, puede pensar lo que le parezca pero como diputado tiene que evaluar el impacto que sus palabras tengan sobre la población, más aún tratándose de un profesional de la comunicación.

“Todo legislador tiene que ser consciente del impacto de sus palabras. Él dice que hay que derribar el tabú, pero ojo, el consumo de marihuana no es un tabú, es una sustancia tóxica. Esta es una discusión que debe darse en un ámbito científico.”





Internas en el partido

Pero a su vez, hay otra cuestión, Martín Grande habla desde un espacio partidario, él es diputado de Juntos por el Cambio y representa al PRO. Ya es de público conocimiento que, en este momento, hay una tensión interna en el partido.

Hay varios grupos dentro del partido que aseguran tener algunas ideas diferentes al legislador, no se sienten identificados con los dichos de Grande.

“Es cierto que yo pertenezco a otra línea – aclaró Val – pero también soy del PRO y no me siento representada en este pensamiento. Él no consensuó partidariamente sus declaraciones, esto es muy grave. En todo caso, el diputado debería haberle consultado a su partido qué opina sobre el consumo de marihuana.”

Val recalcó la importancia de ser muy cuidadoso con lo que se dice en los medios, asumiendo la responsabilidad del discurso propio, tratando de no ser tan ligero en las apreciaciones personales.

“Martín Grande es un legislador nacional, no puede desconocer el impacto que los dirigentes ocasionamos cuando decimos algo de manera pública. Y antes debe haber un consenso con su espacio político.”

A partir de su experiencia profesional, afirmó que los hospitales y las instituciones mentales están repletos de personas en un estado de deterioro enorme, como consecuencia del consumo de drogas. Personas con un deterioro cognitivo de tal magnitud que incurren en conductas delictivas.

“Hay algo muy riesgoso desde el punto de vista del mensaje, es realmente preocupante. Me pregunto a qué sector es funcional esta declaración.”

No podemos minimizar las cuestiones del consumo de marihuana, asegura. Y añade que es una sustancia prohibida en nuestro país, por el momento.

“Es un tóxico. No es lo mismo la marihuana que un cigarrillo de tabaco común, como pretende homologar Martín Grande en su discurso.”

La referente de PRO Mujeres señaló estar de acuerdo con Grande en luchar contra el narcotráfico, pero no cree que esta sea la manera. Más bien, está convencida de que con la promoción del consumo, le está dando de comer al narcotráfico

“Esta discusión se ha superado hace muchísimos años en otros países. Para no alimentar el narcotráfico, hay que desalentar el consumo.”

Resalta que no hay que considerar que algo es bueno porque todo el mundo lo hace. Siendo este un grosero error, ya que se tienen en cuenta sólo datos estadísticos para determinar si lo es o no.

Existen muchos datos acerca del consumo de marihuana que la licenciada Val se enfocó en enumerar:

- Afecta a la concentración, a la atención y a los reflejos.

“Imaginemos un joven que se fumó un porro, como dice Martín Grande, conduciendo un automóvil.”

“Habría que ver las estadísticas de los accidentes automovilísticos ocurridos en jóvenes bajo el consumo de sustancias”, completó.

- En los varones produce una disminución de la producción de espermatozoides.

- Si hablamos de una mujer embarazada, el consumo de marihuana causa un impacto gestacional en el embrión, en el feto.

Suelen se niños que nacen con bajo peso, tener cuadros de retrasos madurativos, problemas de atención, problemas de aprendizaje, déficit en su capacidad visual y ni hablar de trastornos de las vías respiratorias.



- Si bien sabemos hoy en día, gracias a la ciencia, que los trastornos mentales son de origen genético, no todas las personas con la misma malformación genética reaccionan igual.

La personalidad toxicofílica de algunas personas, tiene gran incidencia en los cuadros de trastornos mentales.

Para concluir, aseguró que todo podría resumirse en una sociedad con una creciente ausencia de límites que ha llegado incluso a las aulas.

“Vemos maestros que han distorsionado profundamente su rol porque, frente a presiones de los padres, se les solicita que dejen a los chicos hacer lo que quieran. Bueno, acá tenemos los resultados.”