La muerte de Diego Maradona en los portales del mundo

Con recuerdos del gol más grande en la historia de los Mundiales, sus glorias con la Selección nacional y sus pasos por el Nàpoli y en Sevilla, los portales del mundo registraron el dolor por la muerte de Diego Armando Maradona.

El diario El País de Madrid se hace eco de la noticia y publica la confirmación de la familia sobre la muerte de Diego. El medio recuerda el deterioro de salud que mostró el DT de Gimnasia en su última aparición pública. "Los inmortales también sufren", dice la nota.



El periódico brasileño Folha de Sao Paulo titula "Muere Maradona" sobre una foto del capitán de la Selección besando la Copa del Mundo en 1986 y define al ex capitán de la celeste y blanca como "Héroe de la Copa, ícono de izquierda y mito argentino".

El italiano Corriere della Sera dedica toda su portada para despedir al 10. "Sus pies estaban al servicio de un gran corazón" se titula el retrato del ídolo. "No. Maradona no puede haber muerto, porque él es la esencia del fútbol y el amor no muere más", asegura en una columna de opinión el escritor napolitano Maurizio de Giovanni, quien supo disfrutar de las gambetas de Diego en el equipo de su ciudad natal.

"Diego Maradona, uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos, muerre a los 60 años", dice el inglés The Guardian. "Tenía un talento sublime y llevaba una vida problemática", describe su perfil.







"Diego Maradona, el argentino que se convirtió en uno de los más grandes jugadores de fútbol ha muerto a los 60 años", cuenta The New York Times, a la vez que aclara "Su leyenda se vio empañada por sus adicciones y excesos".