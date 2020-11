Salta continuará en fase de distanciamiento, instan a cumplir los protocolos

El COE analizó la situación epidemiológica y decidió ampliar los horarios de los catamaranes, los comercios de cercanía y las actividades religiosas. Remarcó la necesidad de mantener las medidas preventivas e instó a la comunidad a no concurrir a lugares donde no se respetan los protocolos.

A partir de los anuncios realizados por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, Salta continúa en la etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO).

En una nueva reunión del Comité Operativo de Emergencia (COE) se analizó la situación epidemiológica de la provincia, el funcionamiento de las actividades autorizadas y el cumplimiento de las medidas preventivas.

Sobre la situación epidemiológica, el presidente del COE, Francisco Aguilar indicó que los casos de COVID-19 continúan disminuyendo diariamente "todos podemos ver y percibir, estamos mejor; hay más camas disponibles, tenemos un sistema de salud menos estresado, pero eso no significa que tengamos que relajarnos aún se siguen registrando pacientes y fallecimientos, por lo que es importante mantener las distancias, usar el barbijo y el lavado de manos para no generar brotes y que vuelva una segunda ola".

Los funcionarios coincidieron en la necesidad de que la sociedad en conjunto debe ser responsable para evitar que el virus Sars-Cov2 siga diseminandose, por lo que apelaron a la responsabilidad tanto individual como a la de los sectores con actividades habilitadas.

"La gente debe mantener la medidas propias pero también hacerlas cumplir no concurriendo a lugares donde no se respetan los protocolos, eso es lo más importante: la conciencia colectiva y la conciencia del comerciante para que el lugar pueda seguir trabajando porque la pandemia aún no terminó", enfatizó Aguilar.

Se recuerda que los locales gastronómicos que están habilitados deben contar con mesas al aire libre o en un espacio que garantice la circulación cruzada. Las mesas en el interior son para casos puntuales como adultos mayores, niños o personas discapacitadas. El barbijo debe sacarse solo para comer o beber, luego debe permanecer puesto.

En este marco, el ministro de Salud Pública, Juan José Esteban remarcó que en la sociedad se ve "un relajamiento total; la pandemia no terminó, la gente debe entender que el virus sigue circulando entre nosotros. Estamos en una situación de privilegio que depende de nosotros que se siga manteniendo, pero vemos que hay una irresponsabilidad tremenda por parte de la comunidad en no cumplir ni hacer cumplir los protocolos sanitarios básicos ".

Nuevos horarios

De acuerdo a lo anunciado por el Gobierno Nacional, Salta continúa en ASPO hasta el 20 de diciembre por lo que en "la Provincia vamos a mantener gran parte de las medidas con algunos cambios, extendiendo horarios puntuales a partir del lunes 30 de noviembre", señaló el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas.

El funcionario informó que la limitación de circulación va a continuar de 1 a 6 de la mañana, excepto para los esenciales.

Para los locales gastronómicos se mantiene el límite de las 1 AM, al igual que los salones de eventos donde continúa prohibido el baile entre los participantes y deben funcionar con una capacidad al 50%.

Los comercios hasta las 21, mientras que los shoppings hasta las 22 horas y "se está viendo la posibilidad que días previos a la fiestas pueda ampliarse ese horario, lo cual se va a definir en las próximas semanas", explicó Posadas.

En cuanto a los deportes grupales e individuales y gimnasios continúan hasta las 22.

Las actividades culturales hasta las 22, con capacidad hasta el 50%.

Teatros hasta las 1 am. "Lo importante del teatro es mantener el barbijo todo el tiempo", señalaron los funcionarios.

Se decidió extender el horario de los comercios de cercanias (drugstores, kioscos, y despensas) hasta las 24.

Se amplía una hora los catamaranes, por lo que podrán estar a las 24 en puerto.

Para las actividades religiosas se extiende su horario hasta las 22.

En cuanto al transporte, SAETA funciona hasta las 1.30 am. Continúa con capacidad reducida de pasajero pero se permitirá hasta 10 personas paradas en horario pico.

Turismo

Desde el 1 de diciembre se habilita el turismo entre Salta, Jujuy y Tucumán. Los responsables de turismo de las tres provincias, suscribieron un acta acuerdo y de compromiso de respeto de protocolos para que se reactive la actividad.

Para circular, sólo se requerirá generar una declaración jurada desde www.voyasalta.com.ar o en turismosalta.gov.ar y descargar el Registro Único de Ingreso a Salta (ruis.salta.gob.ar).

Finalmente, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro indicó que a partir del lunes 30 de noviembre queda habilitado el camino de cornisa (RN9) entre Salta y Jujuy.