Tevez: "En el gol hice homenaje a Maradona con la camiseta del 81 que me regaló"

Carlos Tevez, el ídolo de Boca Carlos recordó a Diego Maradona, fallecido hace una semana, después que su equipo venciera a Internacional de Porto Alegre por 1 a 0, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, verificando que cuando convirtió el gol de la victoria mostró "la camiseta del clásico con River de 1981", que el "Diez" le regaló.

"En el gol le hice un pequeño homenaje a Diego con una camiseta que él me regalo en el 81, y estoy emocionado por darle esta alegría, porque seguro nos está mirando desde arriba y estoy contento por esto", dijo el delantero autor del único gol del encuentro.

"Lo volví loco para que me diera la camiseta del 81. Primero me dio la Olan, que también la tengo. Y después la del 81, que para mí es la mejor.Decidí usarla en homenaje a Diego. Son sensaciones que no creí nunca tenerla", continuó en TyC Sports.

"El partido fue duro, pero lo sacamos adelante. Tuvimos una semana difícil, pero el equipo hizo frente en el torneo local donde ganaron. Los felicito a los jugadores porque estamos pasando un momento complicado en la sociedad argentina y lo sacaron adelante", contó.

En el final habló de la revancha del próximo miércoles en la Bombonera y dijo que esto " no está acabado. Pero dimos un gran paso, aunque falta mucho", cerró.

Aquel partido que jugó Maradona con River terminó 3 a 0 en una noche también lluviosa y Diego marcó aquel célebre gol en el que gambeteó al enorme Ubaldo Fillol.

Tevez, quien no jugó contra Newell's afectado por la pérdida de su ídolo-amigo, tuvo la oportunidad de darle un regalo al cielo -a Diego- con el triunfazo que Boca se trajo de Brasil y con su gol.