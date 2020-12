Aumento a jubilados: "Eso va a hacer que la inflación no afecte tanto al poder adquisitivo"

En la antesala del debate en el Senado de la fórmula de movilidad jubilatoria, que excluye el factor inflación del cálculo para la actualización de los haberes, el presidente Alberto Fernández definió una nueva modificación: ya no solo se trata de que el 5% del aumento anunciado para diciembre no será tomado a cuenta de futuras subas, sino que el próximo año habrá cuatro aumentos trimestrales, y no dos semestrales como estaba previsto.

Al respecto, Guillermo Segón, consultor previsional, en diálogo con InformateSalta, señaló que las modificaciones son acertadas "sobre todo en no descontar el 5 % y establecer un cobro trimestral". “Ahora los aumentos los van a recibir más seguido y eso va a hacer que la inflación no afecte tanto al poder adquisitivo de los jubilados, y el 5% ya va a quedar y no se va a descontar en marzo”, manifestó.







En la oportunidad, señaló que siempre es mejor utilizar la inflación como parámetro para medir los aumentos tanto de los salarios como de los jubilados. “Los trabajadores en actividad, siempre pelean para que los aumentos de las paritarias se equiparen a la inflación así que no hay dudas que la recaudación no es el mejor de los parámetros pero bueno hay que esperar”.

También destacó la posibilidad de elegir entre el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el Índice de Salarios del Indec. “El más alto será el que se use como parámetro de ajuste de los haberes, junto con el porcentaje de recaudación”, agregó.

Con respecto a la judicialización de las causas, manifestó que este año los aumentos del gobierno, han sido más bajos que la fórmula que suspendieron, y también que la inflación. “En este año ha generado y seguramente va haber muchas presentaciones, a nosotros nos están consultando y ya estamos iniciando demanda”.

Guillermo Segón

En ese sentido, señaló que la justicia establece un principio para los jubilados que es de progresividad, es decir, las normas que se saquen tienen que ser progresivas no regresivas. “No puede salir una norma que baje el monto de la jubilación sino siempre tiene que ir aumentando”.

“Sin lugar a dudas, en el 2020 perdieron y algunos perdieron más de 10 puntos sobre la inflación”

Por último, consideró lamentable que siempre se ajuste a los jubilados que no tienen tanto poder de ejercer sus derechos, salvo por la justicia. “Ellos no tienen gremios, no tienen formas de negociar con el poder de turno, y por eso siempre se ajusta porque los jubilados salvo hacer juicios no tienen otra medida para tomar, y en estos casos los sindicatos no están acompañando a los jubilados”