Vélez empató en Paraná y se quedó al margen de la Fase Campeonato

Entre jugadores afectados por coronavirus, lesionados y los cuatro separados del plantel por participar de una fiesta clandestina el último jueves, tras la cual una joven denunció un caso de abuso sexual, Vélez vio diezmado su plantel y no pudo contar con el mejor potencial para alcanzar su objetivo.

Fue así que de ser puntero del grupo en las primeras cuatro jornadas, en las dos últimas, una derrota con Gimnasia y Esgrima La Plata y el empate de hoy lo bajaron al tercer puesto. Así igualó con 9 puntos la segunda colocación con el "Lobo" platense, que clasificó por mejor diferencia de gol.

Los de Liniers participarán en la Fase Complementación al igual que Patronato, que concluyó esta primera ronda sin triunfos y con solo dos empates.

Vélez, ante la urgencia de alcanzar ese triunfo que no llegó, intentó sorprender al equipo local con cargas profundas desde el inicio, como la que definió el centrodelantero Cristian Tarragona -goleador de Patronato en la temporada pasada-, con un remate violento que rozó el travesaño (3 min).

De a poco, el "Patrón" se fue acomodando mejor en el campo -muy deteriorado, raleado de césped en algunos sectores- para equilibrar el juego y llegar con inquietudes hacia el arco del juvenil Matías Borgogno.

La presión alta que comenzó a ejercer el conjunto de Paraná obligó al de LIniers a retrasar sus líneas y con ello Terragona quedó muy aislado de los volantes, por lo que los intentos de ataque velezanos fueron disminuyendo.

Sobre el final de la etapa inicial, los dirigidos por Mauricio Pellegrino lograron recuperarse, en parte, pudiendo generar un par de ocasiones propicias para desnivelar, pero no fueron concretadas por la segura contención de Daniel Sappa a un remate de Federico Mancuello, en la primera, y la otra la definió mal Facundo Cáseres, solo frente al arquero.

Las discretas acciones ofrecidas por los 22 protagonistas se reiteraron en el segundo período, en el que al pasar el primer cuarto de hora, Vélez intentó más para llegar al gol por medio de jugadas de pelota detenida.

Como con un tiro libre muy bien ejecutado por Mancuello, que Junior Arias en su intento de despejar cabeceó contra su valla, pegando la pelota en el travesaño y saliendo al corner (17 min).

Más tarde, por la misma vía, estuvo a punto de la apertura Patronato con una ejecución de tiro libre del ingresado Lautaro Torres, que se estrelló en el travesaño (27 min).

Esto último animó a los paranaenses para buscar con más ahínco el arco rival, contando con otra buena oportunidad tras un centro de otro ingresado Bruno Uribarri al igual que José Barreto, que conectó de cabeza para una salvada providencial de Borgogno (33 min).

Mientras los de la "V" azulada no encontraban el funcionamiento adecuado para controlar el mejor andar de los locales.

En los minutos finales se registraron los pasajes más emotivos con situaciones apremiantes frente a las dos vallas, luciéndose los arqueros para evitar sus caídas, con lo que concluyeron en un justo empate.

= Síntesis =

Patronato: Daniel Sappa; Christián Chimino, Leandro Marín, Brian Negro y Oliver Benítez; Mauro González, Damián Lemos y Fernando Luna; Lautaro Comas, Junior Arias y Faustino Dettler. DT: Gustavo Álvarez.

Vélez Sarsfield: Matías Borgogno; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Francisco Ortega;, Federico Mancuello y Mauro Pittón; Agustín Bouzat, Facundo Cáseres y Lucas Janson; Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Lautaro Torres por Luna (P); 11m, Luca Orellano por Bouzat (VS); 20m, Florián Monzón por Cáseres (VS); 26m, José Barreto por González (P); 28m, Bruno Uribarri por Benítez (P); 34m, Hernán De La Fuente por Ortega, Tomás Cavanagh por Guidara y Federico Versaci por Pittón (VS); y 36m, Nicolás Delgadillo por Dettler (P).

Amonestados: Dettler, Negro y Urribarri (P).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella (Patronato).