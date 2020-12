Educación no entregó cerca de 7 mil cartillas: atribuyen un problema de distribución

Este año, en medio de la pandemia, Nación envió 9 cartillas diferentes para todos los niveles educativos. A Salta llegaron alrededor de 1.700.000, lo que representa un 40% de la matrícula. Alrededor de 7 mil quedaron en la Dirección General de Educación Secundaria, ubicada en San Luis 52.

En diálogo con InformateSalta, el subsecretario de Planeamiento Educativo, Leonardo Ferrario, atribuyó la no entrega a un problema con la distribución. Explicó que no están abandonadas, sino en el lugar desde donde son retiradas y desde donde son llevadas a las escuelas.

“Están visibles para todos, no es un depósito. Fue muy difícil la logística, llevar las cartillas a las escuelas porque estaban cerradas, lo que se hizo fue buscar lugares, puntos en donde pudieran los directores y los docentes retirarlas. Y otras cantidades fueron a parar a algunas intendencias. Se usaron mecanismos de distribución diferentes al común. Se crearon estos puntos de distribución a medida que los directivos las requieren”, indicó.

En este sentido, aseveró que muchas veces la empresa de distribución no encuentra al director o a la persona que debe recibir el material y lo regresa. “El problema principal de distribución es que las escuelas no tenían a alguien en el lugar, no tuvo la habitualidad que tenemos todos los años cuando entregamos los manuales. Muchas veces el tránsito no estaba permitido, pero no hay nada para ocular, no es un depósito abandonado, no son cartillas abandonas, sino que es un lugar donde se retira material”.

Asimismo, dijo que se trata de material de apoyo, un soporte físico para aquellos estudiantes que no tienen acceso a Internet. “Es material complementario, sirve para complementar el material que también entregó el Ministerio. Para complementar las plataformas educativas y todo lo que se pudo haber construido para ayudar a los docentes en una mejor enseñanza”.

El subsecretario contó que desde el Ministerio se hizo una nómina de las escuelas más vulnerables que lo iban a necesitar, en muchos casos los mismos intendentes lo retiraron y distribuyeron en sus pueblos. En Salta Capital se entregaron muy pocos, la gran mayoría estaba destinado al interior. “Se tiene que revisar con OCASA las que no se llevaron o no encontraron el destino. No es material que se desperdicie porque seguramente se va a usar en 2021 también”.