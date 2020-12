Tiro Federal pidió en comodato parte de un parque natural para hacer canchas

Se trata de un pedido que se viene presentado hace al menos dos años para que la Municipalidad de Salta ceda hectáreas del único parque natural que es propiedad de la municipalidad. El pedido tuvo cuatro dictámenes en el Concejo Deliberante, pero no se llegó a un consenso.

InformateSalta dialogó con el concejal José Gauffin, quien integra la comisión de Obras Públicas, quien explicó que el Club deportivo piden “una parte de las matriculas que componen el parque natural Los Lapachos. El pedido se fundamenta en hacer más más canchas”. La comisión otorgó dictamen solicitando la presentación del proyecto integral de las obras y el estudio de Impacto Ambiental y Social.

Por su parte, la Comisión de Legislación General elaboró un Proyecto de Ordenanza que establece desafectar del uso público municipal dos fracciones de terrenos incluidas en dos catastros diferentes, colindantes al Club Tiro Federal. Mediante otros de los apartados se fija otorgar en comodato con cargo por el termino de diez años dichas superficies, a la nombra institución. Entre las obligaciones que debe cumplir el club se encuentran: el uso de los terrenos deberá tener fines estatutarios, sociales y deportivos; la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental y Social; acreditar la realización de obras en el predio; entre otros.

“Lo que se presentó es insuficiente, se pasó a un cuarto intermedio y no hubo consenso. No estaba en claro de cuánto es la superficie, finalmente no hubo consenso, por lo que volverá a comisiones. Tiene que haber un proyecto ejecutivo bien estudiado, un estudio de impacto ambiental bien evaluado, los impactos negativos. Es un área muy sensible, es un parque natural.”, dijo Gauffin.

De acuerdo a lo que explicó el concejal, las autoridades del Club solo presentaron un croquis. “Si se analiza la pendiente que hay en el lugar, evidentemente habría que hacer un desmonte importante”, finalizó.