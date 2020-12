Fuego: Guille Valdés estrenó su primera microbikini del verano

Reconocida modelo, dueña de su propia marca de zapatos y con una empresa beauty que lanza nuevos productos constantemente a los que ella misma define como “cosmética clean”; Guillermina Valdés no para y está, por cierto, muy involucrada con el mundo de la moda y la belleza.

Al igual que el resto de la familia Tinelli (Mica y Candelaria tienen sus marcas de ropa y Juanita es toda una influencer y modelo), la mujer del conductor no se queda atrás cuando se trata de estilo y lifestyle. Dispuesta a aprovechar su influencia en redes sociales, con más de 2.3 millones de seguidores, su galería de Instagram está llena de tendencias (como el traje sastre negro que usó hace poco con labios y uñas rojas haciendo juego) y consejos relacionados con la industria en la que se mueve como pez en el agua.

Durante la cuarentena armó una sección de moda en su feed donde mostró varios cambios de looks armados con ropa que ya tenía en su vestidor. “Que nunca falte una remera blanca, en cuarentena, normalidad o nueva normalidad”, sentenció Valdés, armando diferentes combinaciones con esta prenda comodín. También se animó a hablar de la importancia de la moda circular: “Siempre que ordeno el ropero, me gusta regalar lo que no uso y tambie?n me divierte encontrar nuevas maneras de usar ciertas prendas. Cada tres meses (4 veces al an?o) revisen ropero, si desde la última vez que lo vieron hay cosas que no se usaron, CIRCULAN, y pongan como destino una persona que haga lo mismo que ustedes, o sea, que haga circular todo lo que no uso? en el u?ltimo tiempo”.

Ahora sorprendió a sus followers estrenando la primera bikini del verano 2021. Fiel a su estilo sensual, se la ve al natural y con el pelo suelto (algo despeinado). Sonriente y acostada sobre una reposera, mostró un traje de baño de dos piezas que apenas puede apreciarse y está compuesto por un corpiño blanco y una bombacha de moldería colaless, que deja mucha piel al descubierto, de varios colores claros.

“La que se pone al sol y poco se quema”, confesó la empresaria en el texto del posteo. Y como no podía ser de otra manera, volvió a aconsejar a sus seguidores: “Insisto por la vitamina D, y siempre antes de las 11 o despue?s de las 16 horas?, en relación con los horarios de exposición al sol.

La foto alcanzó casi 60.000 likes en tiempo récord y miles de halagos. “Hermosa siempre”, “Estás divina así”, “Bella” y varias preguntas indagando sobre el tema inundaron rápidamente la sección de comentarios. /TN

Mirá la publicación: