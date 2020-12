Morosidad en colegios: “Para la inscripción deben tener el año anterior cancelado”

Roberto Suaina, Titular del Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC), explicó que no hubo cambios en los requisitos de matriculación, es decir que los alumnos que deseen continuar en el mismo colegio deben tener el año anterior y para quienes ingresen de otros colegios, deben presentar un libre deuda.

En diálogo con InformateSalta, se refirió a la situación de morosidad en los colegios, un problema que creció fuertemente éste año en el contexto de pandemia: “Muchos padres se fueron poniendo al día, tratando de pagar la mayor cantidad de cuotas para que el año que venga no tengan doble deuda. Los porcentajes de morosidad fueron bajando pero no de la manera deseada, en algunos casos bajó un 10%, en otros un 3%, no hay una variable similar en todos los colegios”.

Respecto al cierre del período lectivo 2020, Suaina sostuvo que “en febrero vamos a tener un panorama real del cierre del período lectivo 2020. En este momento los alumnos están trabajando en recuperatorios durante diciembre, esto genera que los papás contemplen la posibilidad de continuidad en el mismo colegio para el año que viene, a pesar de que ningún alumno se va a quedar de curso, sino quienes no aprobaron todas las materias van a pasar a una promoción acompañada para el año que viene”.

Sobre lo sucedido en el colegio Nuestra Señora del Huerto de Orán, donde la justicia ordenó a la institución a que se “abstenga de exigir como requisito el libre deuda o la cancelación de los aranceles mensuales correspondientes al ciclo lectivo 2020 para la inscripción de un grupo de alumnos, hijos de los padres que promovieron la acción”, consideró que es un perjuicio para los padres.

“La justicia lo ha perjudicado al papá en realidad porque va a estar pagando prácticamente dos cuotas, la que debe y la actual. Por otro lado, el libre deuda siempre buscó terminar con los padres estafadores y especuladores que cambian de colegio a sus hijos todos los años, generando deuda en muchas instituciones, pero aseguraban la escolaridad de los hijos”.