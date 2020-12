Urtubey crítico con la falta de institucionalidad en Argentina

El ex gobernador de Salta y dirigente nacional, Juan Manuel Urtubey indicó a Perfil que la Argentina no ofrece ni la seguridad del orden institucional y de las normas que consolidan una sociedad determinada ni tampoco la rentabilidad de los lugares de institucionalidad emergente, por decirlo de alguna manera.

“No generamos ni eso ni lo otro. Resultado: la Argentina seguirá viviendo este estancamiento hasta que encontremos mecanismos para avanzar la institucionalidad. Las personas se convirtieron en muchísimo más importantes que las instituciones. Es muy difícil consolidar niveles mínimos y básicos de seguridad no solo para invertir, sino para vivir en paz”.

En una entrevista con el periodista Jorge Fontevecchia, Urtubey también habló de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

“El Frente de Todos y Juntos por el Cambio son parte del problema. La lógica de funcionamiento los fortalece de una manera simbiótica. En la lógica de construcción y de organización, son lo mismo. Tienen una posición ideológica diferente entre comillas. Son parte de esa Argentina que está ralentizando, por no decir deteniendo definitivamente, la posibilidad de progreso” indicó.

Bajo ese marco, descartó que se encuentra pensando en una participación electoral. “Estoy focalizado en otras cosas. Me puse a trabajar muy fuerte en una incubadora de talento con la gente del CRUP, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Con empresas, sindicatos, poniendo mucho más foco en cómo hacemos para juntar ciencia y técnica con trabajo y producción, algo que frena las oportunidades de los jóvenes. Deseo que la política discuta esas cosas, que la política argentina también discuta la organización global.”

“No tengo ninguna vocación de pelear cargos electivos. Lo que quiero es colaborar para sacarnos de este hiperpersonalismo anti institucional que nos está enfermando. Si es Consenso Federal, si es una nueva agrupación de gente que piense una Argentina desde otra lógica que no sea el odio o el clasismo como lógica de construcción, será genial” señaló Juan Manuel Urtubey.

Sobre el escenario electoral del 2021, el ex candidato a vicepresidente sostuvo que se trata de una elección a medio término que no elige cargos uninominales ni tampoco senadores nacionales en los principales distritos.

Sobre el presidente de la Nación expresó que no ve un intento de Fernández de tomar una dinámica propia que esté alejada de la conducción del espacio político que integra y que conduce la ex presidenta Cristina Kirchner. “Se plantea mucho el tema de la tensión y se preguntan por qué no toma una posición u otra. Cada uno tiene su personalidad, su forma de actuar, pero lo que queda en la gestión es lo que se hace”.

“Colaboré en todo lo que pude en la gestión de la ex presidenta Kirchner, como colaboré en todo lo que pude en la gestión del ex presidente Macri. A mí nunca me enganchó la lógica binaria. Siempre fue una relación incómoda. Te obliga a actuar en bloque y no a partir de acuerdos por temas. Eso generó mucha tensión. Pasaba lo mismo con el macrismo, porque al final del camino son como gemelos separados al nacer” agregó Urtubey

Finalmente, concluyó que, en la pandemia del coronavirus, ambas fuerzas solo cambiaron de rol de protagonista a antagonista. En la temporada 1 uno hace de bueno y el otro de malo; en la temporada 2, el que era malo pasa a ser bueno. “Pero al final del camino se necesitan para existir. Uno se valida en el otro”.