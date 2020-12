COVID-19: “No podemos estar esperando la vacuna, hay que cuidarse”

Francisco Aguilar, presidente del Comité Operativo de Emergencia (COE) celebró que hayan descendido los casos de coronavirus y la cantidad de víctimas fatales sin embargo pidió a los salteños estar alertas porque se percibe un importante relajamiento.

La estabilidad sanitaria se logró gracias al gran trabajo del equipo de salud, bajar la tasa de contagios y de mortalidad que provocó el virus SARS-COV2 durante los últimos meses en Salta, “costó mucho, fueron 4 meses de trabajo muy intenso realizado por todo el equipo de salud pública de la Provincia, por eso apelamos a la responsabilidad de cada uno de los salteños para mantener estos índices”.

Sobre la cercanía de las fiestas de fin de año, destacó que hay un relajamiento por parte de la sociedad en general, lo cual preocupa a las autoridades porque la pandemia no se fue; e indicó que se siguen registrando diariamente casos en la Provincia como en las localidades de Cafayate, Angastaco y Capital; “vemos cómo están los países limítrofes y esas situaciones nos preocupa mucho: Chile está con casos sostenidos, no baja la curva; Uruguay está con un ascenso sostenido, al igual que Brasil, Bolivia y Paraguay. En Argentina, como lo informó el Ministro de Salud de Nación, preocupa la situación actual porque dejaron de descender los casos y se están manteniendo bajos pero todos los días se registran nuevos, es decir, el virus sigue circulando y si nosotros no nos cuidamos y seguimos las medidas que conocemos, vamos a tener un segundo brote en cualquier momento”.

Vacuna

Sobre la vacuna, Aguilar especificó que no se sabe a ciencia cierta cuándo llegarán, ni qué cantidad de dosis y cuál de las marcas con las que está trabajando Nación, a pesar de eso, desde el Ministerio de Salud local, se está trabajando con todos los escenarios posibles para en cuanto esté a disposición comenzar con el proceso de inmunización lo más rápido posible, “no podemos estar esperando la vacuna, hay que cuidarse, mantener el distanciamiento, usar el barbijo, lavarse las manos, hasta tanto lleguen las vacunas”.

Sobre el proceso de inmunización a la población objetivo, señaló que “se cree que la vacunación va a ser durante los próximos 6 u 8 meses; va a ser una campaña muy compleja porque son vacunas muy distintas que requieren una cadena de frio diferente y son provincias complejas porque es un país muy grande; Salta particularmente tiene una geografía muy diferente y difícil, por ejemplo en Tolar Grande en marzo harán 10 grados bajo cero, mientras que en Morillo 50 grados, vamos a tener la misma vacuna pero el manejo será totalmente distinto, o sea que la logística de la vacuna va a llevar su tiempo, por eso hay que seguir cuidándose y mantener la conductas de autocuidado”.

Sistema Sanitario

Sobre este tiempo en donde se produjo una meseta de casos, Aguilar señaló que sirvió para que el equipo de médicos recupere fuerzas porque “terminaron agotados, no solo física sino psicológicamente, este tiempo los ayuda mucho para prepararse para una eventual segunda ola”.