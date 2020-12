Viral: expone la infidelidad de su pareja en pleno baby shower mostrando comprometedor video

En un baby shower puede pasar todo tipo de situaciones relacionadas con la llegada del bebé. Algunos prefieren revelar el sexo, pero otros deciden exponer su secreto mas sagrado como le paso a una pareja que se volvió viral en Tik Tok.

Mientras realizaban el baby shower de su futuro bebé, el hombre expuso adelante de todos los invitados la infidelidad de su pareja y sorprendió a todos.

El video se volvió viral en todo el mundo por la reacción de la futura mamá y su amante.

El hombre sacó un sobre donde supuestamente confirma que es estéril. “Ya no aguanto. Quiero que vean esto. ¿Saben qué es esto? Es un examen que me he hecho recientemente y dice que yo no puedo tener hijos“, dijo adelante de su mujer y su amante.

En ese momento la futura mamá intentó calmar a su pareja, pero el hombre continuó con su plan y en la pantalla gigante del salón mostró un video que comprueba la infidelidad. En las imágenes se puede ver a su mujer parada al lado de una cama abrazándose con su amante.

Lo que generó mas indignación en los invitados es que el amante era el mejor amigo de la pareja y el invitado especial del evento. Los gritos y los forcejeos entre los familiares eran cada vez mas fuertes ante semejante situación.

El usuario @nahumbarreto compartió el video y generó todo tipo de reacciones en las redes. /La 100