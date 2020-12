La Policía respondió a la denuncia por el Club Almudena

Tras conocerse la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, contra autoridades de alto rango de la Policía de la Provincia, por malversación de fondos en el Club La Almudena que pertenece a la fuerza, ubicado en la zona oeste de la Capital, desde la institución policial se dieron explicaciones.

La conferencia de prensa fue encabezada por el sub jefe de la Policía, Horacio Gallardo, quien aseguró que nada tiene que ver con la situación.

Gallardo explicó que el Club Almudena es una división a cargo de un jefe administrativo que cuenta con un reglamento y un consejo asesor constituido por toda la plana superior de la Policía, un arquitecto, un contador, un asesor legal y un tesorero.

"Me vinculan como si fuese el único Jefe de la Almudena, cuando hay un consejo asesor, donde el presidente es el Jefe de la Policía. No sé por qué ahora lo ponen en conocimiento y, no lo hizo en su momento ante el Consejo Administrado que estaba en ese período".

Recordó que Quiroga ingresó al club, el 23 de noviembre y por normativas policiales cuando un jefe se hace cargo de una dependencia debe tomar por conformidad esa dependencia eso lo hacen en la inmediatez, pero, según el Sub Jefe, el informe recién se presentó el día 3 de enero. En cuanto a la denuncia por malversación de su parte explicó que está en etapa de investigación.

“Dejo a la Justicia que disponga brindando toda mi colaboración, porque yo soy la persona más interesada de que esto se aclare, no pertenece a mi gestión, pertenece a una gestión anterior, me veo involucrado en algo que no tengo la mínima idea de por qué es, ni por qué lo hizo. Esta es la institución que yo elegí, a mí me dio todo, le debo todo a esta institución" concluyó.