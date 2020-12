Vacuna rusa: “Es un papelón, para qué hacer un operativo que no va a servir”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin sorprendió a todos al confesar que no se pondrá la vacuna Sputnik-V contra el coronavirus porque "aún no ha sido aprobada para mayores de 60 años" y él tiene 68. Su revelación motivó todo tipo de reacciones en Argentina, ya que desde el gobierno nacional están organizando el operativo que traerá miles dosis al país.

En diálogo con InformateSalta, el diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Miguel Nanni, criticó la decisión nacional y pidió explicaciones de las autoridades sobre dicha vacuna. “Se sabe que es una vacuna que no es aconsejable para la población de riesgo, toda una ironía. Lo que estamos tratando de hacer es proteger a la comunidad de riesgo para que puedan volver a las actividades habituales”, dijo.

En este sentido, cuestionó que se malgasten recursos, pagados por todos los argentinos, para la llegada de la vacuna. “Hacen una puesta en escena de algo insólito, parece una tomada de pelo esto, gastar plata al vicio”, expresó.

Una vez más la grave improvisación del Gobierno Nacional quedó al descubierto.



Exigimos que @alferdez y las autoridades de Salud den explicaciones urgente sobre la vacuna rusa, que el propio presidente Putín rechazó, y dejar de causarle tanta angustia a la gente. pic.twitter.com/Z2bXlhCcr7 — Miguel Nanni (@NanniMiguel) December 17, 2020

Asimismo, opinó que lo peor que puede pasar es la mala publicidad a una potencial cura. “Vacunarse implica salvar vidas, la persona que no se vacuna está en alto riesgo de contraer la enfermedad, pero con una vacuna buena y efectiva, no con cualquier invento, ese es el problema. La gente tiene un riesgo lógico de no vacunarse. Es un papelón, roza lo payasesco, para que traen una vacuna, un operativo que no va a servir”.

Finalmente, el legislador nacional criticó al ministro de Salud, Ginés González García. “Salió diciendo que esta ‘gripe’ no iba a llegar rápido a la Argentina, después nos metieron en una cuarentena que al final terminamos con el mismo número de muerto que países que no hicieron cuarentena con la diferencia que ellos no arruinaron su economía. Después vimos lo de Maradona, otro sin sentido y ahora la vacuna. Pareciese que este es el contraministerio”, disparó.