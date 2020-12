Cambios en la Policía: “Voy a ser un policía más, al lado de ellos”

El nuevo jefe de la Policía de Salta, comisario José Alberto Ibarra, conversó con InformateSalta a horas de asumir en el cargo. Contó cómo fue el camino hasta aquí y cuál será la impronta que tendrá para afrontar los problemas que a los vecinos los aqueja.

El comisario dijo que tiene muchas expectativas sobre el trabajo que tiene que realizar la policía, sobre la institución y sobre las exigencias que reciben por parte de la sociedad. “Estoy empezando a hablar con todos los policías en los distintos niveles para que se sientan ellos acompañados para que sientan que mi postura va ser, ser un policía más, estar al lado de ellos. Entiendo que la ciudadanía espera mucho de nosotros y nosotros tenemos que acudir a ese llamado”, expresó.

En este sentido, indicó que transitó el camino hacia la Jefatura como cualquier otro policía, con las obligaciones que ello conlleva y con el anhelo de poder llegar a ocupar el cargo algún día. “He trabajado siempre para ello y no es que lo haya mantenido oculto, la gente me acompañó, que me conocía en los diferentes destinos, siempre he manifestado el anhelo de tener la posibilidad en alguna oportunidad de estar a cargo de la institución”.

Sobre su visión, Ibarra detalló que planifican fortalecer el trabajo del policía de proximidad; el área de género con la Comisaría de la Mujer y reforzar la presencia de efectivos en la calle, uno de los reclamos que más se hace sentir entre los salteños.

“Vamos a revisar todos los procesos administrativos porque tenemos oficinas que replican el mismo trabajo en distintos niveles y que se puede reducir o minimizar o eliminar el trabajo, eso nos va a permitir mayor disposición de personal policial para la patrulla, para la calle”, manifestó.

Asimismo, reconoció que por la situación que generó la pandemia ya se está dando un aumento en los índices delictivos, sobre todo delitos en la vía pública y contra la propiedad privada y explicó que la forma de combatirlo es con prevención, con la policía al lado del vecino.

“El concepto de que la seguridad la hacemos entre todos, lo vamos a repetir constantemente porque si conseguimos la colaboración del vecino en materia de seguridad, los resultados van a ser mejor. Si comprometemos a organizaciones gubernamentales, no-gubernamentales en la problemática de seguridad, haciendo trabajo transversal, los resultados van a ser mejores”, aseveró.

Puntualmente con el reclamo de inseguridad de vecinos del barrio Grand Bourg, aseguró haber tomado conocimiento y se pondrá a disposición de los mismos. “Voy a ponerme a disposición de los vecinos con el jefe que se encuentra actualmente para ver cómo podemos ayudar en lo inmediato y después planificamos el trabajo hacia adelante”.

Finalmente, adelantó que también se quiere avanzar en la colocación de cámaras portátiles a grupos de intervención, para de esta manera tener documentado los procedimientos. “Tenemos que trabajar para que el personal entienda que ese elemento es una herramienta de defensa, el policía que procede bien no tiene ninguna objeción a que se lo controle, a que lo filmen, a que haya vecinos que estén mirando lo que hace. Hay que concientizarlo al policía que va a ser una herramienta de defensa”.