Aguilar analiza su continuidad en el COE: el lunes, reunión clave

A poco más de 4 meses de asumir como director del Comité Operativo de Emergencia (COE) en uno de los momentos más críticos de la pandemia, el Dr. Francisco Aguilar, puso en duda su continuidad al frente del organismo responsable de atender la problemática vinculada a la prevención, asistencia y control sanitario.

Aguilar, en Multivisión Federal, señaló que mantendrá una reunión con el gobernador y con los ministros para evaluar su continuidad. “Vamos a ver hay o no un alejamiento temporario o no, pero no pasa tanto por cansancio sino por actividades que tengo en el hospital que estoy cumpliendo a medias, y eso tampoco me gusta”, dijo.

Consultado sobre el tema, el gobernador Gustavo Sáenz, manifestó que el lunes se tomará una decisión al respecto. “La idea no es que renuncie, sino que se tome unos meses para poder trabajar en el San Bernardo donde tiene muchísimo trabajo pendiente, y esperemos que no sea necesario si hay un rebrote pero nos va a seguir acompañando seguramente”, dijo.



Ante la posibilidad de un reemplazo, Sáenz consideró que Aguilar no tiene sustituto. “Es irremplazable, es un hombre que ha venido y ha dedicado su tiempo que es lo valioso que tiene un médico y lo ha dedicado en el momento más difícil cuando nadie se animaba”.

Por último, agradeció su entrega y dedicación. “Ha trabajado ad honorem y ha puesto su vocación al servicio de los salteños y eso no tiene reemplazo”, finalizó.