Denuncian al intendente de General Güemes por malversación de fondos

Tras el caso de Kike Prado, ex intendente de Aguaray, son varios los funcionarios que han sido puestos bajo la lupa.

Según un medio virtual de General Güemes, el intendente Sergio Salvatierra habría gastado más de 3 millones de pesos en almanaques.

El municipio vive un momento tenso, ya que sus empleados vienen manifestándose por no haber recibido el aumento que se les había pautado.

El sitio Últimas Noticias Güemes asegura que el jefe comunal “no quiere aumentar el sueldo a los empleados del municipio, no quiere invertir en obra pública, no ayuda socialmente a ningún vecino.”

“Mientras en la ciudad no hay agua, no hay alumbrado público, no hay cloacas, no hay pavimentación, el intendente gasta cifras millonarias en publicidad oficial”, arremete con fuerza el mencionado medio virtual.

Sin ánimos de aminorar el reclamo, UNG lo etiqueta como un verdadero escándalo y se anima a increpar al Concejo Deliberante, preguntándose si harán algo al respecto o serán cómplices de la supuesta malversación de fondos que se acusa, señalando además al periodista Carlos Corregidor como parte del “negocio”.