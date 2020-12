El balance de Jujuy: COVID-19, educación, cannabis, y la “innegociable” situación de Milagro Sala

A poco de cerrar el año, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, en InformateSalta por la pantalla de Multivisión Federal, sostuvo que “fue un año impensado” y aseguró que “no hay balance que se pueda hacer sin hacer una evaluación de la pandemia que azotó al mundo”.

En ese marco, dijo que este año deja muchas tragedias, una de ellas, la pandemia con las muertes de seres queridos, a la que suman la imposibilidad de acceder a clases presenciales, y la caída de la economía, tanto formal como informal. “Desde el vendedor ambulante hasta el que tiene un emprendimiento, tuvieron que padecer muchos problemas”, dijo.

“No hay otro camino para enfrentar una pandemia como la que aún vivimos, que trabajar solidariamente”

Fuerte inversión en Educación

Con respecto a las metas para el próximo año, adelantó que a través de un crédito de 300 millones de dólares, se invertirá en la construcción de 258 edificios escolares. “Ya hemos empezado por las primeras 15 escuelas, hasta abril del año que viene habremos iniciado la construcción de 112 escuelas, y generado 4 mil puestos de trabajo”, dijo.

En ese mismo marco, confirmó que las clases arrancarán el 17 de febrero. “Estamos en una situación epidemiológica bastante controlada, precaria, la idea es arrancar las clases presenciales el 17 de febrero todo depende de cómo va el tema de la vacuna y el rebrote”, dijo.

Jujuy, la primera provincia productora de cannabis medicinal

A su vez, destacó que comenzarán la producción de cannabis medicinal en enero. “Hemos terminado la prueba piloto, empezaremos en enero a producir 35 hectáreas, pero la idea es llegar a 2 mil, y que de acá a 4 años poder generar 8 mil puestos de trabajo, más allá del desarrollo científico y tecnológico que genera la producción de un medicamento como es el aceite de cannabis”.

La grieta, que divide y no suma

En el ámbito político, manifestó su preocupación ante la profundización de la grieta tanto de los sectores extremos del gobierno como de Juntos por el Cambio. “Es un tironeo que no le sirve al país en momentos difíciles, me parece que hay que plantear una oposición más responsable, más racional que sea más propositiva, este es un poco el camino que a mi me interesa transitar”.

MIlagro Sala seguirá presa

Morales señaló que la situación de Milagro Sala es innegociable. “La cuestión de recuperar la paz en Jujuy, la cultura del respeto, es innegociable, no me vengan con la historia de que Milagro Sala es una presa política, es una delincuente que no solo delinquió, sino que impuso la cultura de la violencia que no comparto con la mirada que tienen algunos referentes del kichnerismo más duro”.

Visite Jujuy

Por último, invitó a todos a visitar la provincia de Jujuy. “Los invito a que vengan a Jujuy, mientras tengamos condiciones sanitarias optimas hasta que venga un rebrote aprovechemos el tiempo, no hay circulación local en la provincia de Jujuy vengan a la quebrada, a conocer el parque Calilegua, que une la quebrada de Humahuaca con las yungas que llega hasta Ledesma”, concluyó.