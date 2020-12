Grave denuncia por mala atención en el sanatorio San Roque

Una mujer contó la lamentable experiencia que debió vivir con su padre en la guardia del sanatorio ubicado en avenida Reyes Católicos 1518. El hombre, de 75 años, ingresó a la guardia luego de haber sufrido fuertes golpes tras una caída, no recibió la atención necesaria.

“El viernes pasado debí ingresar en emergencias a mi padre, un hombre de 75 años que acababa de caerse, tenía muchísimo dolor en el cuerpo, un brazo posiblemente fracturado y golpes en el rostro. Llegué en mi vehículo y no solo no tuve ayuda para bajarlo sino que ni se acercaron a ver qué sucedía”, expuso la mujer.

La damnificada contó que dentro de la guardia había sólo una médica. “Eran alrededor de las 20.30 horas. Pedí una silla de ruedas y solo me dijeron que lo conduzca a sentarse en una silla. Luego de insistir e insistir por atención médica en vistas del dolor que mostraba mi padre, pedí por un traumatólogo, pero las dos secretaria desinteresadas que estaban en el ingreso me dijeron que yo lo fuera a buscar a la casa de al lado”.

Tiempo después fueron atendidas por la doctora que solicitó una placa si ni siquiera medir sus signos vitales, de acuerdo al testimonio de la mujer. “Con mi hermana explicamos su cuadro clínico y nada. Ni un pelo se le movió. Solo le tomó la presión arterial a nuestro pedido. Cuando pregunté dónde era Rayos me indicaron que vaya por ahí que iba a encontrar rayos, pero eso con mi padre caminando apenas, con dolor. Volví a pedir una silla de ruedas especialmente cuando nos dijeron que solo una lo podría acompañar”, detalló.

La denunciante señaló que luego de tocar la puerta de rayos varias veces, lograron que le hicieran la placa. Después de 40 minutos más de espera, "el médico de guardia vio la placa por WhatsApp. El diagnóstico fue fractura de húmero, el remedio cabestrillo y una dosis de paracetamol que fue inmediatamente modificada por el siguiente traumatólogo al que acudimos ante la desastrosa atención en la guardia de Emergencia del sanatorio San Roque".