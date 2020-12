Municipales en asamblea: Temen el cierre de las direcciones de Inspección y Bromatología

En horas de la mañana se llevó a cabo una asamblea en la Dirección de Control de la Municipalidad capitalina, donde representantes de gremios que nuclean a los empleados municipales manifestaron su repudio por la desarticulación de las direcciones de inspecciones, nocturnidad, bromatología. Aseguran que Salta es una zona liberada y amenazan con marchas.

InformateSalta dialogó con Luis Rodríguez, secretario adjunto del Sindicato de Empleados Municipales de Salta (SIMUSA), quien manifestó que “es una situación que está afectando a la capital salteña donde no hay un control bromatológico, no hay control en los comercios, se ha descuidado el control de la pirotecnia. Hay bares que cerraron sus puertas a las 3 o 4 de la mañana y nadie los controló”.

Rodríguez explicó que todo el personal fue afectado al área de espacios públicos. “En la parte de agencia de recaudación se acomodaron a cinco abogados y contadores con sueldo de $25.000 para que hagan controles donde no tienen ni experiencia, no están nombrados ni designados como inspectores como dice en el Convenio Colectivo de Trabajo, donde no tienen autoridad ni experiencia para cumplir con esa función”.

El representante de SIMUSA sostuvo que no hubo diálogos con el ejecutivo municipal respecto a cómo funcionará la nueva Dirección de control de espacios públicos. Agregó que el convenio colectivo de trabajo no especifica que se puede tercerizar funciones, “los directores tienen que ser de carrera, el director de espacios públicos tiene que ser de carrera, como el de bromatología, sino se corta la carrera administrativa. No se está respetando los años y la trayectoria de los compañeros. Queremos dialogar con autoridades del ejecutivo”.

De la asamblea participaron los gremios de SIMUSA, ADEMUS, y el sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM). Amenazaron con hacer tomar medidas de fuerza más severas y cortar la avenida Paraguay de no tener respuestas ni diálogos.

“El sueldo básico es una vergüenza. El personal corre el riesgo de que le toquen el bolsillo porque le van a sacar ítems como el riesgo de vida, el básico que tiene el empleado municipal es muy bajo, depende mucho de los adicionales. Creemos que el objetivo es que desaparezcan las direcciones de inspección y bromatología, al separar y sacar la gente con experiencia de las secretarías. Todos los inspectores fueron removidos al área de espacios públicos”, expresó Rodríguez.