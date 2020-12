El video de la llegada de la Sputnik V a Mendoza que causó indignación en las redes sociales

Se trata de 5.500 unidades correspondiente a la primera dosis que comenzarán a aplicarse desde mañana martes a personal de terapia intensiva y guardias de los hospitales.

La titular de Inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar confirmó esta mañana la llegada de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 a Mendoza.

La vacunación comenzará mañana, al igual que a nivel nacional. Son 5.500 dosis que llegaron a Mendoza y en una primera etapa, se aplicarán a personal de las terapias intensivas de los hospitales de la provincia.

El 50% restante se espera que lleguen en entregas progresivas. Se estima que allí se incluyan el resto del personal de salud, ya que ahora se vacunará el personal de terapia intensiva y guardias generales. Se va a incorporar las fuerzas de seguridad y cuando se apruebe los mayores de 60 años. Cada hospital va a asumir la responsabilidad de vacunar puertas adentro a sus grupos mencionados

En las redes sociales se difundió un polémico video de las vacunas llegando a Mendoza y las imágenes generaron críticas entre los usuarios al ser transportadas por una camioneta común de Andreani. "Así, sin cadena de frío, sin protocolos sanitarios, y usando un carrito de supermercado el Gobierno traslado desde Buenos Aires a Mendoza la vacuna Sputnik V. Welcome to peronia, my friends", escribió un usuario junto al video.

