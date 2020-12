El ataque de furia de La Bomba: detrás de cámara atacó de nuevo a La Princesita y se fue corriendo

Gladys, La Bomba Tucumana, y Karina, La Princesita, protagonizaron un fuerte cruce en la pista del Cantando 2020.

La jurado no se quedó callada y le sacó en cara a la participante una situación que no le gustó. Tras el descargo, La Bomba Tucumana estalló y le contestó sin filtro. Sin embargo, después del ida y vuelta, todo terminó peor en el detrás de escena.

La Bomba Tucumana, luego de que se apaguen las cámaras, lejos de quedarse callada, continuó la guerra contra La Princesita, y explicó los motivos de su ataque de furia.

"El vaso se rebalsó. En algún momento me tengo que defender de algo. Nunca digo nada. Jamás decimos nada. Ella me trajo cosas que no sé de qué me estaba hablando", sostuvo contuntente La Bomba sobre la pelea que se dio en la pista con Karina.

"¿De qué siete me hablaba? Yo no sé de qué me hablaba. Te juro por mi mamá, que está enferma, que no sé de qué siete me hablaba. Me habló de un siete, de no sé qué, te juro que no sé, quisiera ver", continuó diciendo, asombrada por el reclamo que le hizo la jurado.

Gladys, La Bomba Tucumana, atacó detrás de cámara a Karina, La Princesita y se fue corriendo: "Hago lo que se me canta" https://t.co/FBVxtVhUxz — eltrece (@eltreceoficial) December 29, 2020

Por su parte, al referirse a la reacción de su hijo Tyago Griffo, Gladys reconoció que a él no le gusta su rol confrontativo. "Me odia. Él va por otro lado. Yo también fui por otro lado para criarlo a él, por el lado de la carrera", expresó. Cuando se acercó Tyago a las cámas resaltó que él tiene "la mejor" con La Princesita, y se separó del conflicto de su madre.

"A esta altura si tengo ganas de decirle algo a Perón, voy y le digo a Perón. ¿Me entienden o no? Si él no le quiere decir a mí qué me importa. él es una persona yo soy otra. Nacimos separados, morimos separados. Es mi hijo y punto, lo amo, lo adoro, es mi vida entera, pero cada uno es como es", remarcó Gladys.

Sacada, Gladys no se quedó callada y lejos de bajar los ánimos, retrucó y se fue de golpe. "¿Karina le pregunta a alguien para retarme en la pista? Es dueña y hace lo que se le canta. Y yo también hago lo que se me canta", sostuvo mientras se elajaba de las cámaras corriendo.

ESTALLÓ LA BOMBA

Karina, La Princesita, no se quedó callada y enfrentó sin filtro a Gladys, La Bomba Tucumana, en la pista del Cantando 2020 luego de su presentación.

Si bien la artista tropical y su hijo Tyago Griffo no convencieron al jurado con su show en el escenario, cuando llegó el turno de Karina, no solo dio su devolución, sino que aprovechó para decirle en la cara a La Bomba su descargo por las palabras que dijo de ella.

"Necesito aclarar antes de la devolución que yo a Gladys le tengo mucho cariño. No puedo decir te quiero porque no nos conocemos. Pero en la devolución anterior yo le puse un siete, lo cual es una buena nota, y Gladys estando en la pista me dijo que era feo lo que yo hacía", sostuvo contundente La Princesita.

"Lo que necesito que sepa es que yo no mezclo las cosas y trato de ser lo más justa dentro de las limitaciones que tengo dentro de mis conocimientos, porque tampoco soy un experta. Pero dentro de lo que puedo ser lo más justa posible", continuó la jurado en su aclaración ante la participante.

Sin embargo, tras sus palabras, Gladys dio su respuesta y le replicó: "Primero quería preguntarte, ¿de dónde sacás eso?". Si bien Karina, La Princesita quiso justificar sus dichos, inmediatamente la participante disparó: "Yo no sé, decime qué tomás para que yo tome lo mismo, porque la verdad no me acuerdo ni lo que hice hace media hora en el camarín con mi coach".

"Hace cinco minutos me dijiste ’ sé buena’". sostuvo Karina. Luego continuó: "No es un ida y vuelta, es un ida de mi parte para aclarar".

Tras las palabras de Karina, la participante tomó la palabra y comenzó a lanzar picantes frases sobre la jurado que desataron aún una mayor tensión entre las dos. "Te admiro un montón, pienso que creciste. Tus primeros discos eran más o menos, y después ahora pienso que sos una gran cantante, y eso se hace con estudio. Y te merecés ese lugar", remarcó La Bomba.

Luego, sin más vueltas y con un polémico tono exclamó: "Yo no quiero aprender música porque ya estoy de vuelta. La primera me mandó al otorrino, pero está todo bien. Yo igual te quiero muchísimo. Yo estoy de vuelta, yo soy de los años 90 y vos sos una chiquita de ahora, ¿entendés mi amor?"

"Relajá. Todo lo que estás diciendo no tiene nada que ver. Así que por favor tratemos de mantener el hilo de la conversación", le respondió contundente Karina.

Sin filtro, La Bomba Tucumana volvió en su descargo y dijo: "Me mandaste a estudiar no mirar el piso y te la dejé pasar. Por lo menos por respeto no me lo digas. Mi amor, tengo mucho taco gastado. Yo te dejo pasar a vos un montón, pero sabés por qué. Porque te quiero y no quiero quedar mal con el público".

Ángel de Brito intervino y repreguntó: "¿La querés? Porque no se está notando". "Es que tampoco voy a dejar que Karina me rete a mi como una nena que no soy. Soy una señora mayor que tiene mucho escenario. Así que no voy a dejar que me rete", respondió Gladys.

"Ojalá que la gente que ve el programa y razona...", agregó La Princesita en el medio de las palabras de la artista tropical.

"No como yo que soy una idiota, ¿eso? Yo si razono. Solo que no me voy a quedar callada porque me quedé callada todo el año", finalizó picante. /El TreceTV