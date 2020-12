La concejal Cande Correa estalló ante la defensa de un senador que apoyó el aborto

Dentro de la sesión legislativa de la jornada de ayer, en la que se debatió y aprobó el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo hubo voces a favor y en contra.

Entre los senadores que apoyaron el proyecto se encontraba el legislador Mariano Recalde, del Frente de Todos por CABA. En su ponencia rescató las palabras de la periodista Ángela Lerena y habló del derecho a goce de las mujeres. “Dejennos cog** en paz”, citó Recalde.

A partir de sus palabras, la concejal capitalina Candela Correa publicó en sus redes un mensaje de repudio hacia el legislador nacional: “Sigamos fomentando el machismo y a bol*** como éste”, subió entre sus historias. Cabe destacar que Correa se manifestó siempre a favor de las 2 vidas, movida en contra del aborto.

Ante la delicadeza del tema, que divide los sentires y pensares de la sociedad, muchos seguidores de la concejal reaccionaron negativamente ante la publicación, generando un cruce de opiniones virtual. Esto también se trasladó hacia las redes de InformateSalta, donde la concejal emitió la misma opinión de repudio hacia Recalde y los usuarios no tardaron en atacar.

“Para bien y para mal explotaron mis redes”, comenta hacia InformateSalta, aunque reconoce que no es la primera vez que se la juzga por su forma de pensar. “Hace un tiempo me mostré con esta postura y mucha gente me apoyó, pero también hay gente que no. Hay que entender que los derechos terminan cuando comienzan los derechos de otra persona”, añadió.

En este sentido, la concejal reafirmó su postura en contra del aborto. Muchos de los usuarios negaron que las palabras de Recalde (tomadas de Lerena) tuvieran contenido machista, así como lo indicó Correa, sin embargo, la concejal va más allá del autor de la frase, sino de su contenido.

“Lo diga una mujer o lo diga un hombre, me parece una barbaridad. Los chicos tienen que tomar consciencia de los límites y de que toda acción tiene una consecuencia”.

“Si a los jóvenes no les ponemos límites ni les enseñamos a respetar otra vida ¿Qué nos espera?”, interpela la concejal finalizando: “Seguimos fomentando el machismo, si las feministas pensaban que con esto iban a terminar con el machismo, están totalmente erradas”.