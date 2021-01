Su hijo no escucha y malvivientes le robaron sus equipos de audición

Un pedido de ayuda es el que está pidiendo la familia Fayoni, de la localidad de General Güemes, para que todos los salteños estén atentos por si llegan a ver en algún sitio un maletín y una mochila con equipamientos para escuchar, elementos que usa José, un pequeño sin audición, y que le robaron hace unos días.

A través de la red de noticias JAC, Héctor Fayoni, el padre del pequeño de 6 años, contó que el pasado 5 de enero malviviente ingresaron en horas de la noche a su hogar, ubicado en el barrio Villa Tranquila de la localidad de Güemes, llevándose muchas cosas como parte del botín.

“Entre lo robado hay algo de mucho valor: nuestro hijo tiene un problema de hipoacusia bilateral profunda, en 2016 tuvo un implante coclear mediante una cirugía”, detalló el padre quien agregó que dicho implante conlleva un procesador interno y externo.

“El externo tiene un mantenimiento de insumo, de carga de batería y de secado; entre lo robado, suplicamos si alguien lo ve, hay un maletín negro y una mochila gris, ahí está lo que representa el mantenimiento del procesador de mi hijo”, explicó.

A esto contó que los equipos no tienen utilidad más que para su usuario, ya que el uso es netamente personal. “Al no tener el cargador ni el secador, mi hijo no está escuchando desde hace dos días”, indicó su papá. Por eso y en caso que alguien tenga información, piden comunicarse al 387-4767332