Tartagal: Iba en bici por un conocido paseo y se abrió la pierna con una caño

Como muchas otras personas que eligen hacer actividades físicas al aire libre, Fernando Balderrama salió a andar en bicicleta por el paseo Aníbal Nazar de la ciudad de Tartagal, pero nunca imaginó que en su recorrido habitual se encontraría con un caño metálico, oculto entre las malezas, que le provocaría una herida profunda.

El joven, ante las cámaras de Somos Salta, manifestó que iba por la ciclovía del paseo y cuando quiso descender al pasto, impactó con un caño de alrededor de 30 centímetros, que no se encontraba visible. “Me cortó la pierna 15 centímetros, tengo 12 puntos”, se lamentó.

“Yo no tengo obra social, trabajo con mi familia en el negocio, es una desgracia total lo que me pasó”

A raíz del accidente, se comunicó con la policía, y a los pocos minutos, fue asistido por una ambulancia. “La policía me tomó los datos, y la ambulancia actuó rápidamente y me trajeron al hospital, ahí estuve esperando un traumatólogo, las enfermeras me atendieron bien, me limpiaron la herida, me pusieron la antitetánica, calmantes porque era una herida profunda”, contó.

Por último, señaló que el propio intendente de Tartagal, Mario Mimessi, se comunicó con él y se puso a disposición. “Apenas vio la publicación me llamó y se puso a disposición que para lo que necesite", finalizó.