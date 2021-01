Detuvieron al marido de Carolina Píparo, acusado de tentativa de homicidio

El caso de la diputada provincial Carolina Píparo acelera su resolución tras el robo que sufrió en Año Nuevo y el incidente posterior que protagonizó junto a su marido, Juan Ignacio Buzali, donde atropelló a dos jóvenes motociclistas a quienes confundió con sus asaltantes.

Esta tarde, luego de evaluar pruebas y resolver la imputación contra Buzali, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, a cargo de la UFI N° 17 de La Plata, pidió su detención. Fue arrestado por personal del área de investigaciones de la DDI de La Plata en su casa de un country de la zona de City Bell. Fuentes cercanas al caso aseguran que la pareja de la legisladora provincial de Juntos por el Cambio no opuso resistencia.

La calificación en su contra: tentativa de homicidio, según confirmaron fuentes judiciales con acceso al expediente a Infobae, la misma que había sido pedida por el abogado Martín de Vargas, el abogado que representa a Lavalle, particular damnificado en el expediente. Tras su arresto, fue trasladado a la DDI de La Plata: será indagado mañana por Di Lorenzo.

El miércoles, Píparo declaró como testigo con sus abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola presentes. Declararía inicialmente por el robo, aunque también habló del hecho que le costó un viaje al hospital a Lavalle con su cabeza abierta.

Lo que afirmó fue sumamente llamativo para la Justicia: aseguró que en un momento señaló a un grupo de motociclistas entre los que estaba Lavalle y le dijo a su marido que eran “los que me afanaron” y afirmó que intentó un “seguimiento tranquilo”.

“Cuando nos encontramos con las motos encima, quisimos escapar de esa situación. Creo que escapamos por un costado, me doy cuenta obviamente que chocamos porque sentí un golpe y le empecé a decir a mi marido que corra, que corra y le dije con mucha presión ‘Acá los dos no nos morimos’ y le metí mucha presión para escapar porque las motos seguían atrás”.

“Jamás pensé que podíamos llevar una moto debajo del auto”.

“Mi marido, que estaba muy desorientado, me dice que llame al 911. Cuando llamo yo creo que no me identifico y aviso que nos están siguiendo. Yo sentí que no teníamos salida, que íbamos por calles oscuras y solos”. La fiscal le preguntó cuántas veces llamó al 911: “Creo que dos veces, pero ya no me acuerdo, teníamos mucho pánico”.

Fuentes de peso en el expediente aseguran que no consta en ninguna parte de la causa que Píparo o su marido hayan pedido ayuda al 911 para que se asista a los atropellados.

Hoy por la mañana, se allanaron siete domicilios en la zona de Villa Elvira en busca de los sospechosos por el robo que sufrió: uno de ellos, el único detenido, tiene 14 años, un antecedente previo de detención días antes del ataque y permanece en un instituto de menores por el momento.