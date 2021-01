Quiso robarle dinero a su pareja, intentó matarla y escapó: fue detenido en Güemes

La fiscal de la Unidad Especializada en Femicidios, Mónica Poma, imputó a un hombre de 30 años, por el delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en grado de tentativa y en perjuicio de su pareja, de 38.

Según consta en las actuaciones, el hombre, quien mantenía una relación con la víctima desde hace cuatro años y convivía con ella desde septiembre pasado en el domicilio familiar de la mujer; intentó matarla cuando la atacó en el cuello con un cuchillo sierrita. También le produjo heridas en el cuero cabelludo al morderla y distintas lesiones en las manos, cuando la mujer intentó defenderse.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del lunes, después de que el imputado intentara sacar dinero de la cartera de la víctima, para salir con sus primos a beber. La mujer simuló llamar al Sistema de Emergencias 911 y entonces, fue atacada por su pareja, en un pasillo de la vivienda de un barrio de la zona sur de Salta, capital.

La víctima fue socorrida por su hermana, el padre y una sobrina de 11 años, quienes ayudaron a que el acusado la soltara. Su madre la trasladó al hospital San Bernardo, donde se confirmó la presencia de lesiones físicas inferidas por un elemento provisto de punta y filo, en la región de la rama horizontal, maxilar interior, lateral derecho y de 15 cm. de longitud. También presenta cortes en las manos y herida excoriativa producida por traumatismo por mordida. Del domicilio se secuestró el cuchillo tipo sierrita y una remera con sangre.

En el decreto de imputación, la fiscal Poma destacó que al lesionarla en el cuello, una zona vital, el acusado mostró “un total desprecio por el bien jurídico de la integridad física y de la vida de la damnificada”.

Y agregó que “dada la relación de pareja que mantuvieron durante cuatro años, encontrándose en ese momento conviviendo, y que el imputado ejerció un aberrante acto de violencia de género, en un contexto de dominación y abuso de poder, conforme los parámetros expuestos en la CEDAW y la Convención de Belem do Pará”, se constituye en un indudable caso de tentativa de femicidio con los agravantes previstos en el Art. 80 inc. 1 y 11 del C.P. (en función del 42 del C.P.).

El sujeto fue detenido en General Güemes, ciudad a la que se dirigió para resguardarse la casa de una prima.