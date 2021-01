La fantasía súper ardiente que Pampita le cumplió... ¡a un ex!

Más allá de su breve matrimonio con Martín Barrantes, Pampita además tuvo resonantes romances con Juan “Pico” Mónaco y Mariano Balcarce. Gran conocedor de todas esas historias de amor, pasión y desengaños, su íntimo amigo Gabriel Olivieri reveló el costado más hot de Pampita: “Es muy creativa para su vida personal”.

“Una vez yo estaba en un cumpleaños, me llamó a las cuatro de la mañana. Me dijo que le gustaría ir al hotel para hacer una especie de Las 50 sombras de Grey”, contó. “A la persona con la que estaba en pareja en ese momento le vendó los ojos en el auto, lo llevó de la mano sin que supiera a dónde iba… ¡y no sé hasta qué hora de la mañana no le sacó la venda en la habitación!”, detalló Olivieri tentado de risas pícaras.

Fiel compinche, Gabriel reivindicó a su amiga por su osada y fogosa cita: “Ella no necesita hacer todo eso. Pero lo llevó de la mano, vendado… Ella es muy creativa y muy generosa. Siempre está regalando cosas”.

“¿Fue con Mariano Balcarce o Pico Mónaco?”, indagó Paula Varela. Pero Gabriel Olivieri se negó a develar la identidad del hombre que, por unas horas, jugó a ser el "objeto sexual" de Pampita.