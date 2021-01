Derecho a réplica: Desestiman la denuncia contra Marcos Teófilo Aramayo

El 12 de noviembre del 2020 InformateSalta recibió la denuncia de Cintia Argentina Ricalde en perjuicio del ex policía Marcos Teófilo Aramayo, a quien acusó por una supuesta violación. El falso relato quedó expresado en la nota periodística que reprodujo textualmente el testimonio de la mujer, sin comprobar la veracidad de los dichos.

Tras radicar la denuncia, Ricalde fue sometida a pericias físicas, psicológicas y psiquiátricas. El Fiscal Interviniente dictaminó el archivo de los obrados en la A.P.3369/20 conforme a los art. 241 y 244 1° Párrafo del C.P.P., al no existir elementos de convicción suficientes respecto a la identidad del denunciado resultando manifiesta la imposibilidad de reunirlos.

A través de medios locales se agravió el honor de Aramayo, acusándolos por un delito no cometido. “Los informes BMF 397/20 del servicio molecular del CI.F de los resultados de A.D.N. realizados, a los que debidamente me he sometido y en los cuales obtuvo con respecto al cotejo genético con muestras indubitables mi persona con resultado Negativo con respecto a las pruebas ofrecidas por la denunciante”, indicó.

“Vengo a manifestar por último que, habiendo esperado el resultado dictaminado por el fiscal interviniente en la A.P. 3369/20, presento ésta nota para poder de algún modo subsanar el daño que me ha provocado la publicación en mi contra solicitada por la señorita Cintia Argentina Ricalde D.N.I. N°32.462.961”, expuso Aramayo al hacer uso del derecho a réplica.