Trabajadores del sector privado de la salud denuncian falta de pago y postergaciones

En las últimas horas de ayer se llevó a cabo una asamblea de delegados del sector privado convocada por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad. La misma tuvo como objeto abordar las distintas problemáticas que preocupan a los trabajadores de clínicas y sanatorios de la provincia, en el marco de un relevamiento por cada una de ellas que posibilite elaborar un marco de situación.

En la oportunidad cada uno de los delegados brindó un detallado informe de la situación actual, que fue analizado por miembros de la comisión directiva.

En este sentido el secretario general Eduardo Abel Ramos afirmó: "Lamentablemente la situación por la cual atraviesan los trabajadores de la salud del sector privado es sumamente alarmante. Hay muchos establecimientos que a la fecha no han cobrado los últimos haberes y menos aún el medio aguinaldo. A esto debe sumarse la falta de pago de mayores jornadas, actividad crítica y otros items importantes en el salario del trabajador".

Ramos se mostró molesto por la falta de consideración de ciertas patronales cuyas empresas crecen a la vista de todos en tecnología y estructura inmobiliaria descuidando al recurso humano.

“No podemos aceptar que se hable de difíciles momentos económicos cuando para algunas patronales está primero el desarrollo empresarial a la preservación del recurso humano”

El dirigente de ATSA no escatimó críticas a los empresarios del sector al afirmar que “estás empresas de salud, que no son todas por cierto, recibieron los beneficios del ATP generado por Nación, pero no mostraron sensibilidad con sus trabajadores al ser artífices en el corte de servicios de Obra Social, al no haber abonado los aportes y contribuciones que no solo perjudica al empleado de la salud, sino también a toda su familia”.

A estas palabras, Ramos añadió: “Se equivoca la patronal que considera que los trabajadores deben ser la válvula de escape a esta situación o que las Obras Sociales deben financiar su crecimiento institucional. Se equivoca la patronal que cree que el trabajador debe ser socio en las pérdidas, pero no en las ganancias. Se equivoca la patronal que cree que el agente de salud se encuentra sólo y desprotegido. Cómo entidad gremial estaremos siempre del lado de los trabajadores en la defensa de sus legítimos derechos".

Por todo ello la asamblea de ATSA decidió intensificar las inspecciones a clínicas y sanatorios en forma conjunta con la policía del trabajo. Se decidió formalizar los reclamos correspondientes, involucrando al Ministerio de Salud de la Provincia y Ministerio de trabajo de la Nación, a quienes se elevará los informes correspondientes.

Así también se resolvió solidarizarse con la crítica situación que viven los trabajadores del Sanatorio El Parque que arrastran una lucha que en los últimos meses pasó a agravarse con todos los reclamos que son de público conocimiento y que a la fecha no obtuvieron respuestas. Se llamo a una asamblea sectorial con trabajadores de dicho Sanatorio para el próximo martes a horas 19 en la sede de ATSA a los efectos de determinar los pasos a seguir.