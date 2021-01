Pablo Kosiner: "La idea es que el Alberto Fernández presida el PJ a nivel nacional"

El titular del Partido Justicialista, distrito Salta, Pablo Kosiner, pasó por radio CNN Salta - 94.7 MHZ y habló sobre las proyecciones políticas de cara a las próximas elecciones. Manifestó su respaldo al Gobierno de Gustavo Sáenz por la convocatoria a elecciones legislativas este año, separándolas de las del orden nacional.

“Celebro que Salta dé continuidad a una política de Estado como lo es la boleta única. Me parece que Salta tiene un sistema consolidado y que pase de un gobierno a otro lo convierte en una política de Estado. Hoy procesos electorales están dependiendo de la evolución de la pandemia, pero tienen que darse y habrá que buscar los mejores protocolos para que se puedan cumplir”, dijo.

El ex diputado nacional recordó que el último congreso del PJ habilitó la posibilidad de constituir frentes electorales, si bien hasta el momento no hay definiciones, “se va a definir con qué partidos, lo que sí podemos decir es que no va a constituir un frente electoral con el PRO, hay partidos mucho más afines”.

Kosiner manifestó que ayer se reunió con autoridades nacionales del PJ para iniciar con un proceso de recolección de avales para que Alberto Fernández presida el PJ a nivel nacional, “la idea es ofrecerle la presidencia, hay que hacer una campaña de recolección de avales y sobre eso vamos a trabajar”, adelantó en Mañanas de Luchi.

Sobre su rol como presidente del PJ en Salta, el ex legislador sostuvo que desde que asumió, tras la reinicia de Juan Manuel Urtubey, “me ha tocado un desafío muy interesante y no fácil, que fue generar un partido donde se pueda convivir, de volverlo a colocar en un lugar de protagonismo, hoy gay gente vinculada al gobierno provincial y al nacional, nuestro desafío es tratar de hacer una unidad de acción que entienda la diversidad, respetando las distintas visiones”.

Proyecciones personales

Kosiner descartó la posibilidad de encarar alguna candidatura en el plano de lo local, sin embargo, dejó abierta una posibilidad para buscar ocupar una banca en el Congreso Nacional. “Es muy difícil de prever lo que pasará este año, tengo dos mandatos cumplidos de diputado nacional, fui referente de los gobernadores del peronismo en el Congreso, no tengo una desesperación de candidaturas”, dijo por radio CNN Salta.

El dirigente peronista aseguró que “en lo local no voy a ser candidato a nada, aprendí que hay que dar lugar a la renovación, a que venga gente nueva. En el plano nacional, dependerá de un montón de circunstancias pero no lo tengo planteado hoy. Las candidaturas a diputado nacional no tienen que ver solamente con la voluntad de uno, tiene que ver con diálogos nacionales, diálogos provinciales”.