Sufrió un ACV, vendió todo para que sus hijos coman y pide ayuda

Una situación sumamente difícil está viviendo Ramiro Montañez, un vecino de la localidad de Cerrillos quien hace unos años sufrió un ACV, no puede trabajar y ha tenido que vender todas sus pertenencias para darle de comer a sus hijos.

“Me agarró un ACV hace un año y 8 meses ya, desde entonces ya no puede volver a trabajar más”, indicó Ramiro en diálogo con Somos Salta donde agregó: “tengo a mi cargo mis tres hijos, uno de 7 años, otro de 5 y la pequeña de 2 años”.

Tras este episodio, sin la posibilidad de tener un ingreso, Ramiro empezó a vender todas sus pertenencias buscando ingresos con los cuales sostener a su familia. “Vendí la moto, la computadora, el lavarropas, el secarropas, vendí todo para empezar a darle de comer a mis hijos”, recordó el damnificado quien ya no tiene nada más para comerciar.

“Pedí ayuda a la Municipalidad y nunca me la dieron, no tuve ayuda de ningún lado”, lamentó Ramiro quien, desesperado, viralizó un video contando su situación comenzando a ser asistido por los propios vecinos. “La gente comenzó a ayudarme, gente también pobre me dio plata, una nenita de 10 años me dio $40 y me daba pena recibirle, pero ella me dijo que era para que comieran mis hijos”, relató.

Ramiro vive en el Barrio Los Paraísos, en la manzana 8 lote 8, su teléfono es 3875 70 1002, vía de comunicación a la cual varios ya se contactaron para darle algún tipo de asistencia.

Ese es el caso de Ramiro Zapata, quien comenzó una colecta solidaria que ya juntó zapatillas, juguetes, ropa y hasta consiguió camas para la familia Montañez. “Me conmovió su noticia, me puse en contacto con él, le vamos a mandar cosas y por suerte nos está yendo bien con la colecta”, indicó al medio. Quienes quieran aportar a la colecta pueden comunicarse al 387 579 0489.

Compartí tu noticia, video o reclamo al WhatsApp de InformateSalta 3875 46-8999