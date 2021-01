Logro científico: Captan por primera vez la imagen real del coronavirus

Un equipo de investigadores conformado por tres países ha logrado obtener la primera imagen real y en tres dimensiones del SARS-CoV-2, un avance que puede ayudar a los científicos a luchar contra el coronavirus, al tener más clara sus características.

La imagen obtenida no corresponde a una foto, ya que no se puede fotografiar a un virus, sino que se trata de una reproducción en 3D de la partícula infectiva. "Es lo más cercano a mostrar la apariencia real del virus que hemos logrado hasta ahora. Con la tecnología actual, no se puede mostrar una imagen más real", resume para Efe Peter Mindek, director de tecnología de Nanographics, la empresa austríaca que ha creado la imagen, junto a centros universitarios de China y Arabia Saudí.



Foto: NANOGRAPHICS / EFE / EL MUNDO.

Según el diario El Mundo de España, para obtener la imagen, un objeto esférico del que surgen las famosas espículas, se usó la técnica de tomografía crioelectrónica, en el que la muestra congelada se va escaneando desde distintos ángulos usando un microscopio electrónico. Así los datos obtenidos se transforman en imágenes tridimensionales usando algoritmos.

En cuanto a los colores, los tonos rosas y azules usados en la imagen son "falsos", con el propósito de ayudar a representar mejor la forma y las distintas partes del virus.

Lo que sí es real es la form, algo que tiene mucha importancia para los científicos que buscan formas de combatirlo. "Los científicos que investigan vacunas y curas necesitan saber la forma de las moléculas. Si lo ven en 3D, es más fácil saber cómo funcionan", explicó Mindek.