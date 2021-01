Tiene 50 años y encontró el amor en Tinder con un joven de 22

Sharon Hawkins, una profesora de secundaria de 50 años en Carolina del Norte, EEUU, volvió a creer en el amor después de enamorarse de Perry Hopstein, un joven de 22 años, a través de la aplicación Tinder.

Sharon confiesa que regularmente la confunden con la madre de su novio, pero la diferencia de 28 años no le interesa para nada.

Por otro lado, la mujer tiene tres hijos de un matrimonio anterior al que finalizó en el 2015. Luego de esa relación, quiso buscar hombres más jóvenes.

Según cosmopolitan, en enero de 2020, Sharon hizo click con el Royal Marine a través de la aplicación de citas Tinder. Según ellos, el flechazo fue inmediato. Para el joven no había ningún problema en que ella tuviera hijos, incluso mayores que él, y hasta nietos.











Después de varios meses de coqueteo y citas, en junio de 2020 se convirtieron oficialmente en pareja. Para sorpresa de ambos, sus familias reaccionaron de muy buena manera y nadie se opuso.





"Perry y yo sabemos que estamos destinados a estar juntos y no nos importa lo que piensen los demás", comentó. Además, planean casarse este año. “No me importa un número tonto. Es la persona que es Perry de la que me enamoré profundamente”, finaliza Sharon. /Rosario3